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FHMZ

Sunčan dan širom BiH: Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

Biometeorološka prognoza je povoljna

Sunčano vrijeme tokom dana. Avaz

Dž. R.

23.4.2026

U Hercegovini će danas biti pretežno sunčano. U Bosni umjereno oblačno vrijeme. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. 

U Hercegovni toplije i ugodnije od jutarnjih sati, u Bosni, nakon prohladnog prijepodneva kada je poželjno nešto više opreza prilikom boravka na otvorenom, tokom dana će sa porastom temperature opšta slika biti ljepša. 

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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