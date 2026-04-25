Stanje na putevima u BiH: Radovi na brojnim dionicama

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz slabiju frekvenciju vozila. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabrana kretanja

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica.

Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnoj cesti Krupac-Igman zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke, danas (subota 25.04.) od 11:30 do 16 sati dolazit će do etapnih obustava saobraćaja na relaciji Prijedor-Banja Luka-Klašnice-autoput Jakupovci-Kostajnica do cilja u Doboju.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima Velika Kalduša i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.