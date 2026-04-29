Zdenko Lučić je kandidat za Predsjedništvo BiH

“Kao legitimni kandidat za Člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji ima identitet Hrvata, objavljujem Radni nacrt – strateški dokument ( koji ću sa svojim kolegama doraditi)”, objavio je na svom Facebooku general Zdenko Lučić.
On je ovime inaugurirao sebe kao kandidata ‘hrvatske petorke’ – HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS, za člana Predsjedništva BiH u narednom mandatu.
Objavljujemo šta je njegova platforma:
NACIONALNA STRATEGIJA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
(Radni nacrt – krovni strateški dokument)
1. UVOD
Bosna i Hercegovina, kao suverena i međunarodno priznata država tri konstitutivna naroda suočava se sa složenim, višedimenzionalnim i promjenjivim sigurnosnim okruženjem. Suvremeni sigurnosni izazovi nadilaze tradicionalne vojne prijetnje te uključuju političke, društvene, gospodarske, kibernetičke, informacijske, okolišne i zdravstvene rizike.
Ova Nacionalna strategija sigurnosti Bosne i Hercegovine predstavlja temeljni i krovni dokument kojim se utvrđuju nacionalni sigurnosni interesi, identificiraju prijetnje i rizici, definiraju strateški ciljevi te uspostavlja okvir za djelovanje svih institucija i društvenih dionika odgovornih za sigurnost.
Strategija se temelji na Ustavu Bosne i Hercegovine, demokratskim vrijednostima, vladavini prava, poštivanju ljudskih prava i sloboda te opredijeljenosti Bosne i Hercegovine za mir, sigurnost i međunarodnu suradnju.
2. STRATEŠKI SIGURNOSNI KONTEKST
2.1. Nacionalni i regionalni kontekst
Sigurnosni položaj Bosne i Hercegovine obilježen je unutarnjom političkom i institucionalnom složenošću, otvorenim regionalnim izazovima Zapadnog Balkana te utjecajem globalnih geopolitičkih procesa. Sigurnost države neraskidivo je povezana sa sigurnošću regije i Europe u cjelini.
2.2. Globalni sigurnosni trendovi
Globalni sigurnosni trendovi koji utječu na Bosnu i Hercegovinu uključuju:
• porast hibridnih i informacijskih prijetnji,
• kibernetičke napade na državne i društvene sustave,
• međunarodni terorizam i nasilni ekstremizam,
• transnacionalni organizirani kriminal,
• klimatske promjene i prirodne katastrofe,
• migracijske, zdravstvene i humanitarne krize,
• ekonomske i energetske poremećaje.
3. STRATEŠKI PRISTUP NACIONALNOJ SIGURNOSTI
3.1. Integrirani pristup sigurnosti
Bosna i Hercegovina primjenjuje integrirani pristup nacionalnoj sigurnosti, prema kojem se sigurnost ostvaruje koordiniranim djelovanjem svih instrumenata državne i društvene moći.
Nacionalna sigurnost promatra se kao jedinstveni sustav, koji uključuje:
• diplomaciju i međunarodnu suradnju,
• obrambeni i sigurnosni sektor,
• policijski i pravosudni sustav,
• gospodarsku i financijsku stabilnost,
• tehnološku i energetsku sigurnost,
• društvenu otpornost, obrazovanje i informiranje javnosti.
Ovaj pristup odgovara suvremenoj praksi razvijenih demokratskih država te osigurava učinkovito djelovanje u uvjetima složenih i hibridnih prijetnji.
4. TEMELJNA NAČELA NACIONALNE SIGURNOSTI
Politika nacionalne sigurnosti Bosne i Hercegovine temelji se na sljedećim načelima:
1. očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta
2. ustavnost, zakonitost i vladavina prava
3. demokratski i civilni nadzor nad sigurnosnim sektorom
4. poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda
5. uvažavanje konstitutivnosti Srba, Bošnjaka i Hrvata na cijelom teritoriju BiH
6. proporcionalnost i legitimnost sigurnosnih mjera
7. prevencija i otpornost kao prioritet
8. međuinstitucionalna koordinacija
9. regionalna i međunarodna suradnja
5. NACIONALNI SIGURNOSNI INTERESI
Vitalni sigurnosni interesi Bosne i Hercegovine su:
• zaštita ustavnog poretka i državnih institucija
• sigurnost i zaštita života građana
• politička stabilnost i mir unutar države
• sprječavanje nasilnih sukoba i destabilizacije
• zaštita kritične infrastrukture i javnih sustava
• kibernetička i informacijska sigurnost
• gospodarska, financijska i energetska stabilnost
• zaštita okoliša i upravljanje katastrofama
• međunarodna vjerodostojnost i Suradnja
6. PROCJENA PRIJETNJI I RIZIKA
6.1. Političkosigurnosni rizici
• institucionalna i ustavna nestabilnost
• politička radikalizacija
• hibridno djelovanje i strani maligni utjecaji
6.2. Terorizam i nasilni ekstremizam
• radikalizacija pojedinaca i skupina
• transnacionalne ekstremističke mreže
• financiranje terorističkih aktivnosti
6.3. Organizirani kriminal i korupcija
• trgovina drogom, ljudima i oružjem
• pranje novca i financijski kriminal
• infiltracija kriminala u institucije
6.4. Kibernetičke i informacijske prijetnje
• napadi na državne informacijske sustave
• industrijska i infrastrukturna špijunaža
• širenje dezinformacija i manipulacija
6.5. Prirodne i tehnološke katastrofe
• poplave, potresi, klizišta, požari
• industrijske i energetske nesreće
• zdravstvene i pandemijske prijetnje
7. STRATEŠKI CILJEVI I TRI LINIJE NACIONALNE MOĆI
(prilagodba američkog NSS pristupa)
I. JAČANJE UNUTARNJIH TEMELJA SIGURNOSTI
Bosna i Hercegovina će:
• jačati funkcionalnost i otpornost institucija
• razvijati ljudske kapacitete u sigurnosnom sektoru
• povećavati društvenu koheziju i povjerenje građana
• jačati gospodarsku i energetsku sigurnost
• ulagati u tehnološki i digitalni razvoj
Sigurnost države temelji se na unutarnjoj snazi, stabilnosti i otpornosti društva.
II. JAČANJE MEĐUNARODNIH I REGIONALNIH PARTNERSTAVA
Bosna i Hercegovina će:
• razvijati suradnju s Europskom unijom
• aktivno sudjelovati u regionalnim sigurnosnim inicijativama
• graditi partnerstva s transatlantskim i drugim međunarodnim partnerima
• doprinositi međunarodnom miru i sigurnosti
Sigurnost Bosne i Hercegovine dio je šireg međunarodnog sigurnosnog prostora.
III. RAZVOJ SPOSOBNOSTI ZA ODGOVOR NA PRIJETNJE
Bosna i Hercegovina će:
• razvijati sposobnosti prevencije i ranog upozoravanja
• osigurati zakonit, brz i proporcionalan odgovor na krize
• jačati kibernetičku obranu i zaštitu informacija
• unaprijediti sustave upravljanja krizama i oporavka
• osigurati potporu civilnim vlastima u izvanrednim okolnostima
8. LINIJE DJELOVANJA
8.1. Jačanje institucija i koordinacije
• strateško upravljanje sigurnosnim politikama
• unutarnja i međusektorska suradnja
• razmjena informacija i zajedničko planiranje
8.2. Otpornost kritičnih sustava
• zaštita infrastrukture (energija, promet, zdravstvo, komunikacije)
• planovi kontinuiteta djelovanja
• redovite provjere i vježbe
8.3. Kibernetička sigurnost
• nacionalni okvir kibernetičke otpornosti
• zaštita digitalnih i informacijskih sustava
• odgovor na kibernetičke incidente
8.4. Prevencija i suzbijanje prijetnji
• jačanje kapaciteta policije i pravosuđa
• borba protiv terorizma i kriminala
• financijske i organizacijske istrage
8.5. Sigurnosna kultura i ljudski resursi
• obrazovanje i osposobljavanje
• profesionalni i etički standardi
• informiranost i otpornost građana
9. UPRAVLJANJE, PROVEDBA I NADZOR
Za provedbu Strategije uspostavlja se sustav strateškog upravljanja na razini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, uz:
• jasno definirane nadležnosti
• redovite sigurnosne procjene
• godišnja izvješća o provedbi
• parlamentarni i civilni nadzor
Strategija se preispituje najmanje svakih pet godina ili ranije u slučaju značajnih sigurnosnih promjena.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Nacionalna strategija sigurnosti Bosne i Hercegovine temelj je za sve sektorske strategije i operativne planove u području sigurnosti. Njezina provedba zahtijeva trajnu političku odgovornost, institucionalnu koordinaciju i sudjelovanje cijelog društva.
Zdenko Lučić rođen je 1967. godine u Ljubuškom, po struci je diplomirani pravnik, a tokom rata u BiH bio je dio struktura HVO-a gdje je stekao čin brigadnog generala i učestvovao u formiranju sigurnosnog sistema.
Nakon rata gradio je karijeru u javnom i političkom sektoru, a jedno vrijeme obavljao je i funkcije u federalnim i državnim institucijama.
Navodi se i da je bio prvi hrvatski visoki oficir koji je došao u Sarajevo kako bi gradio strukture federalnih oružanih snaga.
On je već počeo kampanju na društvenim mrežama u kojoj se promovira kao kandidat petorke za člana Predsjedništva BiH.
Osim njega, kandidati su i Slaven Kovačević ispred Demokratske fronte i Darjana Filipović ispred HDZ BiH.