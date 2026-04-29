Zdenko Lučić je kandidat za Predsjedništvo BiH

“Kao legitimni kandidat za Člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji ima identitet Hrvata, objavljujem Radni nacrt – strateški dokument ( koji ću sa svojim kolegama doraditi)”, objavio je na svom Facebooku general Zdenko Lučić.

On je ovime inaugurirao sebe kao kandidata ‘hrvatske petorke’ – HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS, za člana Predsjedništva BiH u narednom mandatu.

Objavljujemo šta je njegova platforma:

NACIONALNA STRATEGIJA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

(Radni nacrt – krovni strateški dokument)

1. UVOD

Bosna i Hercegovina, kao suverena i međunarodno priznata država tri konstitutivna naroda suočava se sa složenim, višedimenzionalnim i promjenjivim sigurnosnim okruženjem. Suvremeni sigurnosni izazovi nadilaze tradicionalne vojne prijetnje te uključuju političke, društvene, gospodarske, kibernetičke, informacijske, okolišne i zdravstvene rizike.

Ova Nacionalna strategija sigurnosti Bosne i Hercegovine predstavlja temeljni i krovni dokument kojim se utvrđuju nacionalni sigurnosni interesi, identificiraju prijetnje i rizici, definiraju strateški ciljevi te uspostavlja okvir za djelovanje svih institucija i društvenih dionika odgovornih za sigurnost.

Strategija se temelji na Ustavu Bosne i Hercegovine, demokratskim vrijednostima, vladavini prava, poštivanju ljudskih prava i sloboda te opredijeljenosti Bosne i Hercegovine za mir, sigurnost i međunarodnu suradnju.

2. STRATEŠKI SIGURNOSNI KONTEKST

2.1. Nacionalni i regionalni kontekst

Sigurnosni položaj Bosne i Hercegovine obilježen je unutarnjom političkom i institucionalnom složenošću, otvorenim regionalnim izazovima Zapadnog Balkana te utjecajem globalnih geopolitičkih procesa. Sigurnost države neraskidivo je povezana sa sigurnošću regije i Europe u cjelini.

2.2. Globalni sigurnosni trendovi

Globalni sigurnosni trendovi koji utječu na Bosnu i Hercegovinu uključuju:

• porast hibridnih i informacijskih prijetnji,

• kibernetičke napade na državne i društvene sustave,

• međunarodni terorizam i nasilni ekstremizam,

• transnacionalni organizirani kriminal,

• klimatske promjene i prirodne katastrofe,

• migracijske, zdravstvene i humanitarne krize,

• ekonomske i energetske poremećaje.

3. STRATEŠKI PRISTUP NACIONALNOJ SIGURNOSTI

3.1. Integrirani pristup sigurnosti

Bosna i Hercegovina primjenjuje integrirani pristup nacionalnoj sigurnosti, prema kojem se sigurnost ostvaruje koordiniranim djelovanjem svih instrumenata državne i društvene moći.

Nacionalna sigurnost promatra se kao jedinstveni sustav, koji uključuje:

• diplomaciju i međunarodnu suradnju,

• obrambeni i sigurnosni sektor,

• policijski i pravosudni sustav,

• gospodarsku i financijsku stabilnost,

• tehnološku i energetsku sigurnost,

• društvenu otpornost, obrazovanje i informiranje javnosti.

Ovaj pristup odgovara suvremenoj praksi razvijenih demokratskih država te osigurava učinkovito djelovanje u uvjetima složenih i hibridnih prijetnji.

4. TEMELJNA NAČELA NACIONALNE SIGURNOSTI

Politika nacionalne sigurnosti Bosne i Hercegovine temelji se na sljedećim načelima:

1. očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta

2. ustavnost, zakonitost i vladavina prava

3. demokratski i civilni nadzor nad sigurnosnim sektorom

4. poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

5. uvažavanje konstitutivnosti Srba, Bošnjaka i Hrvata na cijelom teritoriju BiH

6. proporcionalnost i legitimnost sigurnosnih mjera

7. prevencija i otpornost kao prioritet

8. međuinstitucionalna koordinacija

9. regionalna i međunarodna suradnja

5. NACIONALNI SIGURNOSNI INTERESI

Vitalni sigurnosni interesi Bosne i Hercegovine su:

• zaštita ustavnog poretka i državnih institucija

• sigurnost i zaštita života građana

• politička stabilnost i mir unutar države

• sprječavanje nasilnih sukoba i destabilizacije

• zaštita kritične infrastrukture i javnih sustava

• kibernetička i informacijska sigurnost

• gospodarska, financijska i energetska stabilnost

• zaštita okoliša i upravljanje katastrofama

• međunarodna vjerodostojnost i Suradnja

6. PROCJENA PRIJETNJI I RIZIKA

6.1. Političkosigurnosni rizici

• institucionalna i ustavna nestabilnost

• politička radikalizacija

• hibridno djelovanje i strani maligni utjecaji

6.2. Terorizam i nasilni ekstremizam

• radikalizacija pojedinaca i skupina

• transnacionalne ekstremističke mreže

• financiranje terorističkih aktivnosti

6.3. Organizirani kriminal i korupcija

• trgovina drogom, ljudima i oružjem

• pranje novca i financijski kriminal

• infiltracija kriminala u institucije

6.4. Kibernetičke i informacijske prijetnje

• napadi na državne informacijske sustave

• industrijska i infrastrukturna špijunaža

• širenje dezinformacija i manipulacija

6.5. Prirodne i tehnološke katastrofe

• poplave, potresi, klizišta, požari

• industrijske i energetske nesreće

• zdravstvene i pandemijske prijetnje

7. STRATEŠKI CILJEVI I TRI LINIJE NACIONALNE MOĆI

(prilagodba američkog NSS pristupa)

I. JAČANJE UNUTARNJIH TEMELJA SIGURNOSTI

Bosna i Hercegovina će:

• jačati funkcionalnost i otpornost institucija

• razvijati ljudske kapacitete u sigurnosnom sektoru

• povećavati društvenu koheziju i povjerenje građana

• jačati gospodarsku i energetsku sigurnost

• ulagati u tehnološki i digitalni razvoj

Sigurnost države temelji se na unutarnjoj snazi, stabilnosti i otpornosti društva.

II. JAČANJE MEĐUNARODNIH I REGIONALNIH PARTNERSTAVA

Bosna i Hercegovina će:

• razvijati suradnju s Europskom unijom

• aktivno sudjelovati u regionalnim sigurnosnim inicijativama

• graditi partnerstva s transatlantskim i drugim međunarodnim partnerima

• doprinositi međunarodnom miru i sigurnosti

Sigurnost Bosne i Hercegovine dio je šireg međunarodnog sigurnosnog prostora.

III. RAZVOJ SPOSOBNOSTI ZA ODGOVOR NA PRIJETNJE

Bosna i Hercegovina će:

• razvijati sposobnosti prevencije i ranog upozoravanja

• osigurati zakonit, brz i proporcionalan odgovor na krize

• jačati kibernetičku obranu i zaštitu informacija

• unaprijediti sustave upravljanja krizama i oporavka

• osigurati potporu civilnim vlastima u izvanrednim okolnostima

8. LINIJE DJELOVANJA

8.1. Jačanje institucija i koordinacije

• strateško upravljanje sigurnosnim politikama

• unutarnja i međusektorska suradnja

• razmjena informacija i zajedničko planiranje

8.2. Otpornost kritičnih sustava

• zaštita infrastrukture (energija, promet, zdravstvo, komunikacije)

• planovi kontinuiteta djelovanja

• redovite provjere i vježbe

8.3. Kibernetička sigurnost

• nacionalni okvir kibernetičke otpornosti

• zaštita digitalnih i informacijskih sustava

• odgovor na kibernetičke incidente

8.4. Prevencija i suzbijanje prijetnji

• jačanje kapaciteta policije i pravosuđa

• borba protiv terorizma i kriminala

• financijske i organizacijske istrage

8.5. Sigurnosna kultura i ljudski resursi

• obrazovanje i osposobljavanje

• profesionalni i etički standardi

• informiranost i otpornost građana

9. UPRAVLJANJE, PROVEDBA I NADZOR

Za provedbu Strategije uspostavlja se sustav strateškog upravljanja na razini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, uz:

• jasno definirane nadležnosti

• redovite sigurnosne procjene

• godišnja izvješća o provedbi

• parlamentarni i civilni nadzor

Strategija se preispituje najmanje svakih pet godina ili ranije u slučaju značajnih sigurnosnih promjena.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Nacionalna strategija sigurnosti Bosne i Hercegovine temelj je za sve sektorske strategije i operativne planove u području sigurnosti. Njezina provedba zahtijeva trajnu političku odgovornost, institucionalnu koordinaciju i sudjelovanje cijelog društva.

Zdenko Lučić rođen je 1967. godine u Ljubuškom, po struci je diplomirani pravnik, a tokom rata u BiH bio je dio struktura HVO-a gdje je stekao čin brigadnog generala i učestvovao u formiranju sigurnosnog sistema.

Nakon rata gradio je karijeru u javnom i političkom sektoru, a jedno vrijeme obavljao je i funkcije u federalnim i državnim institucijama.

Navodi se i da je bio prvi hrvatski visoki oficir koji je došao u Sarajevo kako bi gradio strukture federalnih oružanih snaga.

On je već počeo kampanju na društvenim mrežama u kojoj se promovira kao kandidat petorke za člana Predsjedništva BiH.

Osim njega, kandidati su i Slaven Kovačević ispred Demokratske fronte i Darjana Filipović ispred HDZ BiH.