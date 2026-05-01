Prvi maj u Bihaću: Roštilj i ražanj uz Unu

Prvomajski praznik i ove godine u Bihaću protiče u znaku boravka na otvorenom, a rijeka Una je centralno mjesto okupljanja građana.

Izletišta i obale rijeke ispunili su građani koji slobodno vrijeme koriste za odmor, druženje i porodična okupljanja. Uz povoljne vremenske uslove, zabilježena je i veća posjećenost posjetilaca iz regiona, koji su Bihać odabrali kao destinaciju za praznični odmor.

Praznična atmosfera u gradu i prirodi još jednom je potvrdila da je Una jedno od najatraktivnijih mjesta za obilježavanje Prvog maja u ovom dijelu zemlje.