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KRAJINA

Prvi maj u Bihaću: Roštilj i ražanj uz Unu

Praznična atmosfera u gradu i prirodi još jednom je potvrdila da je Una jedno od najatraktivnijih mjesta za obilježavanje Prvog maja u ovom dijelu zemlje

Prvi maj. Avaz

S. S.

1.5.2026

Prvomajski praznik i ove godine u Bihaću protiče u znaku boravka na otvorenom, a rijeka Una je centralno mjesto okupljanja građana.

Izletišta i obale rijeke ispunili su građani koji slobodno vrijeme koriste za odmor, druženje i porodična okupljanja. Uz povoljne vremenske uslove, zabilježena je i veća posjećenost posjetilaca iz regiona, koji su Bihać odabrali kao destinaciju za praznični odmor.

Praznična atmosfera u gradu i prirodi još jednom je potvrdila da je Una jedno od najatraktivnijih mjesta za obilježavanje Prvog maja u ovom dijelu zemlje.

# BIHAĆ
# PRVI MAJ
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