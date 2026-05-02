Obilježen "Dan bijelih nišana" u Veljacima

U memorijalnom centru Veljaci je danas, u okviru manifestacije „Dani sjećanja na žrtve genocida 1992–1995.“, dostojanstveno obilježen Dan bijelih nišana – simbol trajnog sjećanja na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja.

U Memorijalnom centru posebno emotivan doprinos dali su najmlađi – polaznici mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Bratunac. U tišini i s vidnim poštovanjem, djeca su čistila bijele nišane u mezarju gdje počivaju žrtve zločina iz 1992. godine, šaljući snažnu poruku da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.

Program obilježavanja započeo je intoniranjem himne Bosna i Hercegovina, nakon čega su prisutni učenjem Fatihe i minutom šutnje odali počast svim stradalim. Nakon aktivnosti u mezarju, organizovano je zajedničko druženje i ručak, čime je dodatno naglašena važnost zajedništva i očuvanja historijske istine.

Manifestacija „Dani sjećanja“ nastavlja se i narednih dana kroz vjerske programe, historijske časove i kulturne sadržaje, uz pripreme za kolektivnu dženazu. Centralni događaj bit će održan 12. maja na Šehidskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava, uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana iz cijele zemlje.

Organizatori poručuju da je cilj ovih aktivnosti očuvanje istine, njegovanje kulture pamćenja i trajno podsjećanje na stradanja, kako se slični zločini nikada više ne bi ponovili.