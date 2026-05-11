Sajam srednjih škola KS: 95 programa za buduće srednjoškolce

Šesti po redu Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo okupio je učenike završnih razreda osnovnih škola, roditelje, nastavnike i predstavnike škola s ciljem da mladima približi obrazovne programe, mogućnosti nastavka školovanja i savremena zanimanja koja danas nude škole u Kantonu Sarajevo.

Na Sajmu su predstavljene 43 srednje škole Kantona Sarajevo s bogatim obrazovnih programima i zanimanjima koja se realizuju u ovim školama, što pokazuje koliko se srednje obrazovanje posljednjih godina razvija i prilagođava savremenim potrebama društva, tržišta rada i novih tehnologija.

Kroz razgovore, prezentacije, učeničke projekte i praktične demonstracije, budući srednjoškolci imali su priliku da iz prve ruke saznaju kako danas izgleda srednjoškolsko obrazovanje od školskog života i vannastavnih aktivnosti do praktične nastave, novih tehnologija i mogućnosti zapošljavanja nakon završetka škole.

Sajam je otvorila ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović ističući da ovaj događaj učenicima i roditeljima pruža priliku da na jednom mjestu upoznaju škole, programe i zanimanja i lakše donesu važnu odluku o nastavku obrazovanja.

Predsjednik Zajednice srednjih škola Kantona Sarajevo Senad Alić je rekao da je cilj sajma pomoći učenicima da prepoznaju škole i zanimanja koja odgovaraju njihovim talentima, interesovanjima i ambicijama.

Kroz reformu srednjeg stručnog obrazovanja poseban fokus stavljen je na razvoj praktične nastave i učenja kroz rad, kako bi znanja i vještine koje učenici stiču u školama bile usklađene sa savremenim tehnologijama i stvarnim potrebama tržišta rada.

U tom procesu Ministarstvo, škole, privreda, komore i poslodavci zajednički učestvuju u kreiranju i unapređenju obrazovnih programa, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg i relevantnijeg srednjoškolskog obrazovanja.

Predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović naglasio je da su privredi potrebne kvalifikovane i kompetentne generacije mladih ljudi koje će moći odgovoriti savremenim tehnološkim i razvojnim izazovima.

Sajam srednjih škola organizuje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa Zajednicom srednjih škola KS, uz podršku Privredne komore Kantona Sarajevo, Obrtničke komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.