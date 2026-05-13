Numanović: Denis Bećirović mora podnijeti ostavku!

Urednik portala "Politički.ba" Sead Numanović poručio je da predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović mora podnijeti ostavku.

- Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je govor u Ujedinjenim nacijama. Kao marljivi zapisničar iznio je nekakvu hronologiju dešavanja u proteklom periodu. Malo je 'skakutao' po historiji, malo se vraćao u protekle dane, malo 'analizirao', mnogo više fantazirao.

Bio je to još jedan njegov govor nedostojan pozicije koju obavlja. Entitet RS i Milorada Dodika je više nego 'pripazio'. Okrivio ga je za sve što je kriv. I Dodik je i mnogo krivlji nego li je zapisničar Bećirović naveo.

Nije se pogledao u ogledalo

Ali, Bećirović se nije pogledao u ogledalo! Niti će!

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović jedini je ovlašteni kreator bošnjačke vanjske politike. On je taj koji bira ambasadore. On je taj koji bira konzule. On je taj koji ih i bira i postavlja, kome oni odgovaraju, šalju izvještaje, komuniciraju s njim. Denis Bećirović je njihova prva adresa za sva dešavanja, sva saznanja, inicijative, akcije i reakcije. Denis Bećirović je naše lice prema svijetu, diplomatski štit i udarač kada treba. A Milorad Dodik i njegova ekipa brutalno ga je pomnožila s nulom i tu! A s brutalnom nulom smo pomnoženi i mi!

Kada Denis Bećirović izjavi da je kritika njegove supruge zbog skandaloznih ponašanja u Vašingtonu, slikanja i štancanja fotografija i nekakvih "reelsa" po društvenim mrežama sa ovim ili onim, posebno uključujući suprugu Benjamina Netanyahua, premijera Izraela, napad na državu BiH, onda Dodikov blitzkrieg uz potpunu šutnju bh. (bošnjačke) diplomatije je - šta?!

Nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt morao podnijeti ostavku, najmanje što je Bećirović morao uraditi je da sazove svoje diplomate i pita ih šta se desilo?

Najmanje što nam je dužan Bećirović je da nam podnese izvještaj o tom sastanku.

Najmanje što mora uraditi je da nam kaže kako se sve to desilo, kako je moguće da je vlast koju personificira i koja ga sada gura za još jedan mandat u Predsjedništvu BiH zatečena! Pored ambasadora koje je lično postavio! A koje mi uredno plaćamo. Za svoj novac koji mu dajemo, Bećirović nam mora odgovarati.

Ali on to odbija. Ušutio se na strateškim stvarima. Opet!

Pretvara se mrtav nadajući se da će nas novi skandal, novo poniženje bošnjačkog naroda, odvratiti pažnju od njega.

A mi moramo baš od njega čuti suvisla objašnjenja.

Kako se desilo da Schmidt podnese ostavku? Pod prisilom. Je li on to znao? Ako nije znao, kako je to moguće? Ako je znao, šta je poduzeo? Više od pola godine, ja - Sead Numanović - pišem o tome da će Schmidt otići.

Novi visoki predstavnik

Bećirović sada u Njujorku objašnjava kako se treba izabrati novi visoki predstavnik. Ima, veli, taj PIC, imaju ti naki principi, pa se to mora poštovati, pa svjetski poredak mora biti sačuvan.

Dobro Denise, šta si uradio? I šta nisi uradio?

Zašto je bošnjački diplomatski faktor devastiran? Šta si uradio da se to promijeni.

Kako ti je pored ambasadora koje si lično imenovao, ne pitajući nikoga, sve ovo promaklo? A ako ti nije promaklo, zašto si to krio od nas?!

Tretman tvoje supruge od nekih medija bio je razlog za tvoje odlučno istupanje.

Devastacija bošnjačkog faktora ti je prošla bez riječi?!

To je neprihvatljivo!

To je nedostojno fotelje u kojoj je sjedio Alija Izetbegović, a sada sjediš ti!

Epizoda s iznuđenom ostavkom Christiana Schmidta je (mala) kap. Ali je čaša već prepuna!