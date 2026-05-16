Avramović: "Nevažni" bez koga se ne može

Oni koji misle da su politički "važni", svakoga dana se bave samo onim za koga kažu da je "nevažan". Imena većine ovih "važnih" zna poneko izvan uže familije, a ime ovog jednog "nevažnog" znaju svi u BiH, Evropi i svijetu - Milorad Dodik, istakao je u autorskom tekstu politički analitičar Željko Avramović.

Čudno neko doba u BiH.

Oni koji misle da su politički "važni", svakoga dana se bave samo onim za koga kažu da je "nevažan". Imena većine ovih "važnih" zna poneko izvan uže familije, a ime ovog jednog "nevažnog" znaju svi u BiH, Evropi i svijetu - Milorad Dodik.

Ovi "važni" ime ovog "nevažnog" izgovore više puta nego ime najrođenijih, ovaj "nevažni", "važne" i ne primjećuje.

Ovi "važni" nisu u stanju da riješe bilo šta, a bez ovog "nevažnog" ne može da se riješi ništa.

Zbog "nevažnog" nameće sa zakon sa njegovim imenom. Zakon samo za jednog čovjeka. Zbog njega se Sud BiH ponižava do krajnjih granica. Zbog njega se Ustavni sud BiH blamira do degutantnosti.

O ovim "važnim" se ćuti.

Ovi "važni" kažu da su im sva vrata otvorena, ali ni kroz jedna da prođu.

Za ovog "nevažnog" tvrde da je izolovan, a on u Bijeloj kući, onda dva puta preleti Atlantik, pa pravo u Kremlj.

Ovi "važni" ni da dobace do Visokog i Kladnja.

Ovi "važni" pričaju, "nevažni" govori.

To što "važni" pričaju zaboravi se čim zatvore usta, ono što "nevažni" kaže analizira se danima i sedmicama, a ono što prećuti još duže.

Čudni neki aršini za mjerenje političke bitnosti.

Sve mi se čini da ovi "važni" jako zavide ovom "nevažnom" i da bi htjeli da budu kao on, ali od silne "važnosti" nekako im ne ide.