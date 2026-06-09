Prenj korak bliže statusu nacionalnog parka

U Konjicu je održan javni uvid u postupku proglašenja planine Prenj nacionalnim parkom, uz sudjelovanje predstavnika institucija, stručne zajednice, lokalnih vlasti i zainteresirane javnosti.

U ime Federalnog ministarstva okoliša i turizma prezentaciju je održala Zineta Mujaković, šefica odsjeka za zaštitu prirode, koja je predstavila ključne elemente procesa, uključujući stručnu osnovu, prijedlog zoniranja, ekonomsko-financijske aspekte upravljanja te prednacrt zakona o proglašenju Nacionalnog parka Prenj.

Projekt se provodi uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), u suradnji s Gradom Konjicom, uz financiranje Globalnog fonda za okoliš (GEF) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Istaknuto je kako bi proglašenje Prenja zaštićenim područjem predstavljalo važan korak u očuvanju biološke raznolikosti, zaštiti prirodnih resursa i ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u području zaštite okoliša.

Naglašeno je i da se proces ne odnosi samo na formalno proglašenje, već na uspostavu održivog modela upravljanja koji će omogućiti očuvanje prirodnih vrijednosti, ali i održivi razvoj lokalne zajednice.

Kako je pojašnjeno, proglašenje Prenja zaštićenim područjem predstavlja važan korak ka očuvanju izuzetnog biodiverziteta Bosne i Hercegovine, zaštiti prirodnih resursa i ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti zaštite prirode, uključujući cilj značajnog povećanja površina pod zaštitom.

Ključnu ulogu u iniciranju aktivnosti za proglašenje Prenja nacionalnim parkom imala je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja aktivno učestvuje u razvoju i implementaciji rješenja usmjerenih na proširenje mreže zaštićenih područja u Federaciji BiH.

Proces za ovaj generacijski poduhvat započet je naime, kada su ministrica Pozder i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić potpisali Memorandum o razumijevanju za uspostavu novog zaštićenog područja Prenj 22. juna 2024. godine, tako da se dvije godine nakon toga korak bliže da ova inicijativa postane i stvarnost.

Tijekom rasprave otvorena su pitanja zoniranja i prostornog planiranja. Predstavnici Grada Konjica zatražili su da se kroz izradu prostornog plana detaljno definiraju zone zaštite i način upravljanja prostorom.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma poručeno je kako se postupak proglašenja ne treba uvjetovati dovršetkom prostornog plana, već da se konačne granice i zoniranje mogu utvrditi kroz njegovu kasniju izradu.

Dogovoreno je nastavak koordinacije svih razina vlasti te održavanje dodatnog sastanka u Konjicu kako bi se usuglasili stavovi i definirali sljedeći koraci u procesu proglašenja Nacionalnog parka Prenj, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.