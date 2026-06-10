Stanje na putevima: Sanacije na više dionica

Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev, dvosmjerno.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.

Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 08 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno, jednom trakom, na magistralnoj cesti Mostar-Buna, na lokaciji Ortiješ.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.