Video / Slavlje u Sarajevu nakon remija s Kanadom

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade odigrale su meč prvog kola Svjetskog prvenstva, a susret je završen neriješeno 1:1.
SARAJEVO U TRANSU
GLAVNI GRAD BIH
Nakon osvojenog važnog boda protiv jednog od domaćina turnira, u Sarajevu je uslijedilo slavlje među navijačima
Slavlje u Sarajevu. Avaz
Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade odigrale su meč prvog kola Svjetskog prvenstva, a susret je završen neriješeno 1:1.
Nakon osvojenog važnog boda protiv jednog od domaćina turnira, u Sarajevu je uslijedilo slavlje među navijačima.
U glavnom gradu BiH utakmica se pratila širom grada, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje zbog vrijednog rezultata “Zmajeva”.
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