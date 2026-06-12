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GLAVNI GRAD BIH

Video / Slavlje u Sarajevu nakon remija s Kanadom

Nakon osvojenog važnog boda protiv jednog od domaćina turnira, u Sarajevu je uslijedilo slavlje među navijačima

Slavlje u Sarajevu. Avaz

Dž. Kajević

prije 27 minuta

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade odigrale su meč prvog kola Svjetskog prvenstva, a susret je završen neriješeno 1:1.

Nakon osvojenog važnog boda protiv jednog od domaćina turnira, u Sarajevu je uslijedilo slavlje među navijačima.

U glavnom gradu BiH utakmica se pratila širom grada, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje zbog vrijednog rezultata “Zmajeva”.

# ZMAJEVI
# SARAJEVO
# BIH
# MUNDIJAL 2026
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