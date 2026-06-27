Na Buni počela "Sačijada": Ko će najbolje pripremiti jela ispod sača

Na obali rijeke Bune danas se održava međunarodno takmičenje u pripremi jela ispod sača "Sačijada Buna i Bunica Open 2026", koje je okupilo 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Manifestaciju organizuje Udruženje Aleja pola, a posjetiteljima nudi cjelodnevni program ispunjen gastronomijom, sportskim sadržajima i druženjem.

Za svaku ekipu organizatori su osigurali četiri kilograma teletine, 15 kilograma uglja, stol sa dvije klupe i materijal za potpalu, dok su takmičari sami birali dodatne sastojke kojima će obogatiti svoja jela.

Priprema specijaliteta ispod sača počela je u 15 sati, a pobjednika će izabrati tročlani stručni žiri. Proglašenje najboljih i dodjela nagrada planirani su u večernjim satima.

Organizatori ističu da je cilj manifestacije promocija tradicionalne kuhinje i Hercegovine kao atraktivne turističke destinacije, dok će posjetioci imati priliku degustirati jela pripremljena na jedan od najpoznatijih načina tradicionalne kuhinje.