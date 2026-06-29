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INICIJATIVA POSLODAVCIMA

Vlada FBiH priprema instrukciju: Moguć neradni dan zbog utakmice BiH – SAD

Inicijativu će uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan

Vlada FBiH: Razmatra se neradni četvrtak u FBiH zbog Svjetskog prvenstva. Fena

Z. V.

29.6.2026

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu između BiH i SAD-a.

Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme.

Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2.00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari.

# NERADNI DAN
# VLADA FBIH
# SVJETSKO PRVESNTVO
# BIH - SAD
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