Vlada FBiH priprema instrukciju: Moguć neradni dan zbog utakmice BiH – SAD

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu između BiH i SAD-a.

Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme.

Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2.00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari.