Solak: Epidemiolozi su odlučili da ukinemo i policijski sat

Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite, rekao je danas za "Avaz" da je policijski sat ukinut prema odluci epidemiologa.

Kako nam je pojasnio, struka, tačnije ljekari, odlučili su da se policijski sat može ukinuti odmah i da nema potreba da se produžava na 22 sata, kako je bio raniji prijedlog.

- Mi smo postupili prema odluci epidemiologa i odluka već stupa na snagu. Kako smo ublažili mjere, ovo je bio logičan slijed - rekao nam je Solak.

Ranije je Uprava policije FBiH procijenila da, na osnovu detaljne analize sigurnosne situacije u Federaciji BiH, cijeni kako su stečeni uvjeti za potpuno ukidanje ove mjere.



Federalni štab civilne zaštite, podsjećamo, donio je danas naredbu prema kojoj se mlađima od 18 i starijima od 65 godina omogućava kretanje u određenom periodu.



Kako je odlučeno, prihvaćen je prijedlog da se tri dana u sedmici (ponedjeljak, srijeda i petak) od 9 do 13 sati vani mogu kretati osobe starije od 65 godina.



Utorkom, četvrtkom i subotom dozvoljeno je kretanje mlađima od 18 godina, i to od 14 do 20 sati.