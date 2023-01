Zdravstveni radnici Kantonalne bolnice Zenica najavili proteste za četvrtak

Sindikat zdravstva Kantonalne bolnice Zenica obavijestio je da Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona za isplatu jednokratne pomoći svim radnicima koji se finansiraju iz budžeta ZDK, nisu obuhvaćeni radnici zaposleni u zdravstvu.

- Od ranije je poznato da je Sindikat zdravstva KBZ u nekoliko navrata organizirao protestna okupljanja zbog nezadovoljstva povodom neisplaćivanja pomenute pomoći. Međutim do ovog trenutka, osim verbalne podrške, niko od nadležnih se nije oglasio u smislu riješenja ovog problema, saopćeno je iz Sindikat zdravstva Kantonalne bolnice Zenica.

Pozivaju vlast da učine sve što je u njihovoj moći da i radnici zaposleni u zdravstvu dobiju ono što im pripada i što su sigurno, kako kažu, najviše zaslužili, a to je isplata jednokratne pomoći u punom iznosu. Direktor KBZ do sada nije pokazao ni želju ni volju da se isplata realizira, a on pripada starom sazivu vladajuće većine, te ovim putem pozivamo novoformiranu većinu da izvrši isplatu jednokratne pomoći radnicima u zdravstvu do 31.12.2022., dodali su.

Zdravstveni radnici najavili su da će protesti biti održani u četvrtak.

Između ostalog, uputili su i kritike odlazećem premijeru i ostalim sindikatima u zdravstvu što im nisu izrazili podršku u cilju rješavanja tj. realizacije njihovih zahtjeva.