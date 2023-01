Dekan Veterinarskog fakulteta za "Avaz": Nemamo dokaza da je iko od studenata zaražen Q groznicom

Prema pisanju pojedinih medija, grupa studenata Veterinarskog fakulteta Sarajevo prilikom nastave na Poljoprivrednom dobru Butmir se razboljela, a kod nekih je, navodno, potvrđena zaraza Q groznicom.

Bolest otkrivena kod teleta

Međutim, ovom informacijom ne raspolaže dekan Veterinarskog fakulteta Muhamed Smajlović, koji je za portal „Avaza“ kazao da on nema zvaničnih podataka o oboljelim studentima, ali je potvrdio da je prilikom izvođenja praktične nastave otkriveno da je jedno tele zaraženo Q groznicom.

- Tokom izvođenja nastave otkriveno je da je jedno tele zaraženo Q groznicom. Čim smo našli pozitivan uzorak koji je došao s farme, mi smo odmah obustavili nastavu i prešli u drugu nastavnu bazu. Stvarno trenutno fakultet nema dokaza da su studenti zaraženi - kazao je Smajlović.

Veterinarska struka, objasnio je dekan, ima svoje rizike jer studenti nemaju drugi način da nauče praktično kako liječiti životinje osim da izađu na teren.

Izloženi rizicima

- Tokom rada sa životinjama studenti su svjesni da su izloženi rizicima koje je apsolutno nemoguće prevenirati jer se ne zna šta je na terenu. Jedini način da se ne zaraze je adekvatna zaštita, a o njoj uče kroz nastavu. To vam je profesionalni rizik veterinara - istakao je Smajlović.

Na naš upit postoji li mogućnost da se neko od studenata javio u zdravstvenu ustanovu kako bi zatražio pomoć, Smajlović je kazao da je to vrlo moguće, ali da on nema nikakav dokaz na papiru. Istakao je, ako bude imao dokaze da je neko od studenata zaražen, on će ih i predočiti i dodao da se te stvari događaju.

Analiza uzoraka

- Analiziraju se uzorci s farme, da vidimo šta će biti. O ovime pozitivnom uzorku je obaviještena i Veterinarska inspekcija KS, koja će poduzeti daljnje radnje koje su u njenoj ovlasti - rekao je Smajlović te ponovo istakao kako nema dokaza da ima zaraženih studenata.

Kada su u pitanju simptomi zaraze Q groznicom, oni su slični gripi. Javljaju se visoka temperatura, i više od 40 stepeni, jaka glavobolja, groznica, malaksalost, mijagija i znojenje. Povišena temperatura može trajati od jedne do tri sedmice.