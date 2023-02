Haris Vranić za "Avaz": U Sarajevu dato 500 doza HPV vakcina

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo prvo je u Bosni i Hercegovini koje je nabavilo HPV vakcine kojima se postiže zaštita od infekcije Human Papillomavirusom i sprečava obolijevanje od raka grlića maternice u kasnijim fazama života.

Kako je za portal "Avaza" kazao ministra zdravstva KS Harisa Vranića od 2006. godine u više od 160 zemalja odobrena je primjena HPV vakcina. Istakao je i da je dobar odziv za imunizaciju.

- Ovu vakcinu u KS mogu primiti sve djevojčice i djevojke od 11 do 26 godina i to svakim radnim danom od 8 do 15 sati na vakcinalnim punktovima Doma zdravlja KS, na tri lokacije u gradu, a to su Dom zdravlja Centar, Dom zdravlja Novi Grad i Dom zdravlja Ilidža – istakao je ministar Vranić za portal "Avaza".

Dodao je i kako je do sada potrošeno više od 500, a preostalo je još 300 doza ove vakcine te je istakao kako se planira i iduće godine nastaviti imunizacija HPV vakcinom koje će biti na raspolaganju i djevojčicama i dječacima svih dobnih skupina.