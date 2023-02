Dodik o britanskom ministru Dohertiju: Nemam pojma da taj dolazi

Milorad Dodik, predsjednik RS i lider SNSD-a komentirao je izjavu britanskog ministra za Evropu Lea Dohertija (Docherty).

Naime, Doherti je kazao da se ne misli sastajati sa ljudima koji su na crnoj listi Velike Britanije. Jedino dvoje koji su na toj listi su Milorad Dodik i Željka Cvijanović.

Navodno nije znao da dolazi

- Nemam pojma da on dolazi. To on misli na mene? Nemam pojma da taj dolazi - rekao je Dodik.

On je kazao da se sa Britancima ni on ne misli sastajati. I ne samo on.

- Sa Britancima se nećemo ni sastajati. Srbi se neće sastajati s ljudima koji krozu historiju žele da nas podrede svojim interesima. Naša politika jeste da ne komuniciramo s njima. Britanski ambasador nije bio pozvan na inauguraciju Željke ni moju. I nije ni došao - naveo je Dodik.

Kaže da se se u skladu s tom politikom ponašati i ostali predstavnici RS.

Dodik: Britanija ima loše namjere

- Britanija ima loše namjere, oni se prikazuju kao da su dobri prema Bošnjacima. To nije tako. Oni su dobri samo prema sebi. Britanija ima loše namjere ovdje, oni su stari lopovi, podmetači - naglasio je on.

Ispričao je i kako je odgovorio bivšoj ministrici vanjskih poslova Britanije Liz Tras (Truss).

- Kada je Liz Tras dolazila ovdje, kaže dovela sam 40 stručnjka za sajber. Ja sam je pitao ko ste vi? Ko vam je rekao da možete dovesti te ljude - naveo je Dodik.