Čamdžić: NES i SBiH "tvrde politički pazar", ne žele zatvoriti vrata Lendi

Potpredsjednik Naše stranke Mirsad Čamdžić kazao je prilikom gostovanja na BHT-u da će Osmorka i HDZ formirati vlast u FBiH bez SDA.

S obzirom na to da nemaju većinu i u Klubu Bošnjaka Doma naroda, to će biti teško izvodivo, no on je objasnio kako planiraju to provesti.

Podrška premijeru

- Osmorka zajedno s partnerima će donijeti na uvid, na konsultacije kada se formira rukovdostvo FBiH, donijet će većinu i određeni broj potpisa što bi onda trebalo da rezultira time da će se dati podrška premijeru koji ima većinu. Ukoliko to ne bude Nikšić neće biti problema da se njemu da povjerenje, ali kako stvari stoje za sada, to će biti on - rekao je Čamdžić.

Čamdžić se slaže da neke političke stranke pokušavaju otegnuti proces, ali navodi i da otaljavanje ne ide građanima u prilog.

Kritika partnera

Govoreći o tome ko odugovlači, on je kritikovao i koalicione partnere zbog netransparentnog i nejasno izraženog stava.

- Vidimo da i neki naši partneri daju izjave koje im otvaraju različita vrsta vrata. Vidjeli ste jučerašnju i prekjučerašnju izjavu lidera NES-a i Stranke za BiH. Pokušavaju otvoriti vrata možda i nekim drugim procesima. Mislim da se tu radi o nekoj vrsti političke pragmatičnosti gdje oni ne žele baš javno stati uz Bradaru i Stojanovića kako ne bi zatvorili vrata Lendi i okarakterisali ga kao čovjeka koji vrši blokadu - kazao je.

Istaknuo je da neke njihove poteze smatra "vrstom političke taktike" i "tvrđenjem pazara", aludirajući na nedavnu pobunu protiv vođenja politike koalicije i nesuglasice o izboru državnih delegata.

- Oni su u pregovorima pokazali veliko umijeće za razliku od nekih stranaka Osmorke. Ovo je bila neka vrsta političkog tvrđenja pazara - kazao je.