Vojin Mijatović o "sveznalicama" iz SDP-a: Ljudi ne žele političke starlete koje samo hodaju po medijima

- Ta ista koalicija ima obavezu da proces promjena dovede do kraja, a bez dileme najveću odgovornost ima SDP BiH, jer smo preuzeli ulogu lidera. SDA i DF potpuno legitimno rade sve da se to ne dogodi i već puna tri mjeseca vode žestoku medijsku kampanju kojom pokušavaju da proglase izdaju države, a pogotovo bošnjačkog naroda. Ja njima ništa ne zamjeram, bore se za vlast i to za sada rade odlično, jer mi šutimo. Ta hajka koja se vodi mjesecima kako smo nešto dali SNSD-u i HDZ-u, a što do sada nisu imali jeste ništa drugo nego brutalan spin, ali pošto mi šutimo, nažalost mnogi građani počinju sumnjati u nas – naveo je Mijatović.

- Ući u parlamente, nikako u vlast, ne preuzimati odgovornost i samo populistički kritikovati. To mora stati, zato gubimo povjerenje građana, ljudi žele hrabre politike i žele bolje da žive, a ne političke starlete koje samo hodaju po medijima i znaju sve kao Google. Ukoliko želimo da proces promjena dovedemo do kraja, potrebno je nikad veće jedinstvo i unutar SDP-a BiH, ali i unutar koalicije. Mi u SDP-u BiH moramo nikad hrabrije preuzeti vodeću ulogu u tome – napisao je Mijatović.

Nastavak istih politika

Naglasio je da „uz dosta različitih stavova“ siguran je i da ljudi u NES-u i SBiH-u žele promjene.

- Bez dileme u SDP-u BiH imaju partnere i mi to moramo zajedno do kraja realizirati, građani to očekuju od nas. I da zaključim, imamo svi zajedno priliku da napravimo promjenu, ukoliko to ne shvatamo, slijedi nam nastavak istih politika koje su na vlasti skoro tri decenije. Do nas je svih, nemojte da se krijemo iza lažnih izgovora – zaključio je Mijatović.