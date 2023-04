Otac dječaka pretučenog u Crnoj Gori: Alija je uspješno operisan, opisao mi je detalje napada u Baru

Domaću, ali i regionalnu javnost, prije nekoliko dana je uznemirila vijest da je u Baru, u Crnoj Gori, došlo do napada četvorice maloljetnika na dvojicu sarajevskih maloljetnih sportaša, atletičara Atletskog kluba Sarajevo koji su tamo boravili na pripremama. Otac teže povrijeđenog Alije Kreme, Armin, jučer se oglasio i rekao da mu se porodice napadača nisu izvinile niti pružile podršku, a danas je u emisiji na N1 ispričao detalje napada te otkrio kako se njegov sin sada osjeća.

Operacija bila uspješna

Armin Kremo kaže kako se Alija sada dobro osjeća i da je operacija bila uspješna.

- Operacija je prošla u najboljem redu i dobro je hvala Bogu. Namještanje te kosti je prošlo dobro i ukljopljena je kako treba zahvaljujući doktoru Dizdareviću na KCUS-u. Sutra čekamo Bajram i dočekat ćemo ga skupa - kaže Kremo.

Maloljetnici iz Bara naveli su da razlog napada nije na nacionalnoj osnovi te da je incidentu prethodio verbalni sukob. Armin je naveo da su mu sin i njegov drug Harun opisali kako je do napada došlo.

Kako je došlo do napada

- Pored Haruna i Alije među njima su bili Tara i Din koji su još mlađi, ali nisu bili povrijeđeni. Otišli su u prodavnicu da kupe grickalice. Jedan od napadača je ulazio u prodavnicu i Harun je rekao kako ću se napiti ove Kole i ovaj mu je rekao, "E, baš ćeš se napiti" ili tako nešto. Četvorica su ih opkolili i počeli su tući Haruna i onda su Aliju udarili u lice. Poslije su tražili pomoć i nastavili su ih udarati. Oni su se radovali putavanju, ali su sada u šoku, razočarani. Alija nije mogao zamisliti da mu se takvo nešto može desiti. Mirna su djeca, ne provociraju, ne napadaju - govori Armin Kremo.

Kaže kako su dobili vijest prije ponoći da su dječaci pretučeni i da je Alija lakše povrijeđen. Bilo je suprotno, prebačen je u Podgoricu na operaciju.

- Supruga i ja smo otišli za Podgoricu gdje smo razgovarali sa doktorom i ukoliko nije hitno da ga prebacimo u Sarajevo i to smo uradili - dodao je.

Relativiziranje napada

Kaže kako ga je pogodilo to što je Harunov otac, Aldin Kurić, poznatiji kao Al Dino, rekao kako je za pomirenje i da je time ustvari relativizirao ovaj napad. Kaže da je reagovao jednim Facebook postom jer je izjavu Kurića čitao dok se Alija pripremao za operaciju.

- To me je pogodilo, ta preblaga i gandijevska izjava nas je frapirala. Mi jesmo za mir i pomirenje, ali ne možemo mi praviti korak prema tim roditeljima da se izvinimo, očekujemo to od njih. Niko nam se od porodica čija su djeca učestvovala u napadu nije obratio da nam se izvini. Naša djeca ispadoše kriva što ih je neko pretukao, to je relativiziranje. Mene su kontaktirali predsjednik opštine Bar i rekao da će svaku podršku pružiti. Iz crnogorske ambasade su željeli da posjete Aliju, ali od roditelja djece koja su ih napala, niko - kazao je Kremo.