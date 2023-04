Borenović: Dodikovi ljudi zabili nož u leđa RS

Predsjednik PDP Branislav Borenović rekao je da su dešavanja prethodnih dana potpuno demaskirala lažnu patriotsku politiku SNSD i pokazala ko su i šta zapravo rade.

Smeta mu glasanje

Od priznanja Zorana Milanovića da je Milorad Dodik znao da dolazi u Derventu da odlikuje zloglasnu 103. brigadu HVO, preko primitivnog vrijeđanja najvećeg svjetskog sportiste i porodice Đoković, a posebno sramno glasanje kroz koje je provedena zvanična politika vlasti na nivou BiH, koju čini i SNSD, da predstavnici BiH ne glasaju protiv počinjanja procesa Kosova u Savjet Evrope, rekao je Borenović na današnjoj konferenciji za medije, prenosi Srpskainfo.

– Ljudi koje su oni imenovali, koje je imenovao Dodik dok je bio član Predsjedništva, zabili su nož u leđa Srbiji. Srbiji koja je nebrojeno puta ponovila da poštuje teritorijalni integritet BiH, koja je uložila milijarde u Republiku Srpsku i BiH, koja je, kada su nam svi okrenuli leđa pomogla i omogućila vakcinisanje svih ljudi iz BiH u Srbiji. Ovo je provođenje odluke Predsjedništva u kojem sjedi Željka Cvijanović i u kojem SNSD već pet godina vodi vanjsku politiku i imenuje ključne ljude u MIP BiH i DKP mreži, uključujući i tu neku Tanju, pomenutu zamjenicu ambasadora. I ministre inostranih poslova su oni birali. I gospođu Turković, a mi smo bili protiv, kao i gospodina Konakovića, a mi smo bili protiv – rekao je Borenović.

Pirova pobjeda

Istakao je da je Željka Cvijanović mogla spriječiti ovakvo glasanje BiH diplomata.

– Imala je pravo, morala je naći način, svoje ljude, diplomate, mogla je kao predsjedavajuća Predsjedništva, da lično dođe i glasa protiv. Mogla je to uraditi na proputovenju ka Kubi, ali nije. Navodna instrukcija da se glasa protiv je samo izgovor za javnost. Znamo da je njihovo mišljenje bilo da bi glasanje protiv bila Pirova pobjeda, a da bi se zbog toga, kako kažu, naljutili ovi njihovi u Sarajevu. Znamo mi to, a zna i Srbija, sramota – rekao je Borenović.

Podsjetio je na slučaj revizije presude protiv Srbije, kada je Mladen Ivanić pobijedio Bakira Izetbegovića.

– Pobijedio je, i to je jedna od naših najvećih pobjeda, zato što je bio mudar, strpljiv, znao šta radi i angažovao svoje ljude iz kabineta da odu i predaju našu argumentaciju Međunarodnom sudu pravde. Bio je spreman i da lično, kao član Predsjedništva, ode tamo i brani Srbiju, ali kroz to i Republiku Srpsku. Ovi nisu na to spremni – poručio je Borenović.

Nametnuta odluka

Istakao je da će PDP po ovom pitanju djelovati i u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

– Klub poslanika PDP će predati inicijatvu da se po pitanju sramnog glasanja u Savjetu Evrope odredi i Narodna skupština Republike Srpske, kao naše najviše zakonodavno tijelo. Šef Kluba poslanika u NSRS, Igor Crnadak, obavijestio je javnost i da je završena inicijativa po pitanju Zorana Milanovića, koja obavezuje predstavnike Republike Srpske da se ne sastaju bilateralno sa njim, kao i da lokalne zajednice ne mogu ustupati bilo kakve prostore za njegovo djelovanje, ali i obavezujuće preporuke članu Predsjedništva iz Republike Srpske da se Zoran Milanović proglasi nepoželjnom osobom – rekao je Borenović.

Saradnja RS i FBiH

Govoreći o formiranju Vlade Federacije BiH, rekao je da je ona formirana nametnutom odlukom Kristijana Šmita.

– Zato podsjećam da je NSRS u julu 2021. godine jednoglasno usvojila zaključke koje su dogovorili lideri parlamentarnih stranaka, da odbacujemo i smatramo ništavnim sve nametnute odluke i da odbacujemo svako nametanje na nivou BiH. Budući da je Vlada FBiH izabrana Šmitovim nametanjem, da li će sada Vlada Republike Srpske moći da sarađuje sa Vladom FBiH? To je situacija iz koje treba izaći, a vjerujem da će SNSD, kako to inače praktikuju, samo odbaciti ili poništiti ovu odluku NSRS iza koje smo svi stali – zaključio je Borenović.