Kapidžić odgovorio Konakoviću: Pristali ste na političko samoubisto Bošnjaka 2023. godine u miru

Faruk Kapidžić (SDA) oglasio se na Facebooku, gdje odgovorio lideru NiP-a i ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Da malo izoštrimo sliku koja je zamutila medijski prostor.

HNS srušio Ustav FBiH i Ustav BiH

Dakle, džamiju u Ahmićima je srušio HVO s Dariom Kordićem te '93 godine, a Ustav FBiH kao i Ustav Bosne i Hercegovine je srušio HNS s Draganom Čovićem ove '23 godine.

Rušenje džamije, kao i zločin u Ahmićima, omogućila je međunarodna zajednica s UN-om, tako što su nam vezali ruke rezolucijom o zabrani naoružavanja, a rušenje Ustava FBiH, kao i Ustava Bosne i Hercegovine, omogućila je međunarodna zajednica s OHR-om, tako što su im zavrtali ruke dok ne podignu iste za rušenje ustava sopstvene domovine!

"Političko samoubistvo Bošnjaka"

Pristanak na ovo političko samoubistvo Bošnjaka 2023. u miru, zbog par fotelja onih koji žive u blagostanju državnog uhljebljenja i nauštrb građana već 20-ak godina, u najmanju ruku je morbidno, posebno u odnosu na nepristajanje tih istih građana te '93-će, a koji su znali, iako izmoreni, silovani, protjerani, izgladnjeli, izmasakrirani, pobijeni, izluđeni i ostavljeni od svih, da uništenje novoobnovljene države je značilo trajni nestanak s ovih prostora i njih i njihove djece.

"Mizerna cijena"

Tih par fotelja sada, ista je mizerna cijena, kao par "kutija cigara" onda, za čast, ponos i dostojanstvo sopstvenog naroda.

S obzirom na to da smo sada spornu sliku apsolvirali za one koji slabije shvataju i izoštrili za one koji slabije vide, zamolio bih one koji nisu pročitali popratni tekst uz prošlu sliku, nego puni mržnje „opalili“ po autoru istog, da ga barem sada pročitaju, ovaj put sa novom i upotpunjenom slikom, te da onda daju komentar na isti - napisao je Kapidžić na Facebooku.