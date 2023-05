Stanje na cestama u BiH: Kolovoz pretežno suh, učestali odroni

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhom kolovozu, a skreće se pažnja na učestale odrone. U jutarnjim satima na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle.

Iz BIHAMK-a upozoravaju vozače da voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja. Treba obratiti pažnju na pješake u naseljenim mjestima, kao i na povećan broj biciklista i motocikista.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima Jablanica-Mostar (Donja Jablanica) i Semizovac-Olovo (Čevljanovići-Nišići), kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na magistralnom putu Foča-Goražde, kod mjesta Filipovići, zbog većeg klizišta saobraća se otežano, jednom trakom.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Magistralni putevi

M-4 - Kalesija, zbog rekonstrukcije raskrsnice magistralne ceste u Gornjoj Kalesiji (skretanje za Sapnu), od 07 do 16 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-6 - Grude-Prispa, zbog radova na izgradnji Južne obilaznice (Izgradnja kraka prema Ljubuškom) povremeno se saobraća jednom trakom.

Stolac, zbog radova na raskrsnici magistralnog puta M-6 sa regionalnim putem R-427 saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17 - Jablanica-Mostar, zbog sanacionih radova (kod restorana „Zdrava voda“) saobraća se naizmjenično, jednom trakom (u dužini od 150 metara).

M-18 - Živinice, zbog sanacionih radova vozila se preusmjeravaju na bajpas, obostrano uz magistralni put.

Semizovac-Olovo (dionica Čevljanovići-Nišići), zbog radova na rekonstrukciji kosina i izgradnji trake za spora vozila od 08 do 17 sati povremeno se saobraća jednom trakom.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

M-20 - Foča-Goražde, zbog većeg klizišta kod mjesta Filipovići saobraća se otežano, jednom trakom.

Regionalni putevi

R-428 Ravno-Zavala, zbog radova na dionici Ravno-spoj sa magistralnim putem M-6 (Ljubinje-Trebinje) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

R-444 Podlugovi- Breza, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-444 Vareš Majdan, zbog neophodnih radova u vremenu od 07:30 do 18 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-445 Malešići-Bioča, zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se usporeno.

R-455a Svatovac- Živinice, zbog sanacionih radova (dionica Suha-Barice)od 07 do 15 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-456b Priboj-Teočak (Bilalići) zbog radova na asfaltiranju od 08 do 19 obustavlja se saobraćaj.

R-457 Zenica-Arnauti (dionica Borovi- Džamija) zbog asfaltiranja od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj, u funkciji je alternativni pravac.

R-460 Gračanica-Srnice, zbog sanacionih radova na dionici Doborovci-Srnice od 07 do 17 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-467 Rudo-Granični prelaz Uvac, zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse, dok je za putnička vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Kanton Sarajevo

- Zbog javnog događaja na trgu "Susan Sontag" danas od 19:30 do 22 sata obustavlja se saobraćaj u ulicama Branilaca Sarajeva (od raskrsnice sa ulicom Ćemaluša do raskrsnice sa ulicom Radićeva) i Kulovića (od raskrsnice sa Obalom Kulina bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita).

- Zbog svečanog otvaranja manifestacije Sarajevo maraton 2023 danas (06.05.) od 18 do 21 sat obustavlja se saobraćaj u ulicama Obala Isa bega Ishakovića, Šeher Ćehajina čikma i Avdage Šahinagića. Maraton, polumaraton i 5K trka održat će se u nedjelju 07.05. od 08 do 13 sati na području grada Sarajeva.

- Zbog neophodnih radova obustavlja se saobraćaj na saobraćajnici koja vodi preko vijadukta Ciglane.

- Na dijelu saobraćajnice Blažuj-Vlakovo izvodit će se radovi na sanaciji željezničkog prelaza, zbog čega će se saobraćati usporeno, jednom trakom.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Kemala Kapetanovića, Behdžeta Mutevelića, Hasana Brkića, Hamdije Čemerlića, Rašida Bešlije, Panjina kula, Ljubljanska, Džemala Bijedića, Hamdije Kreševljakovića (kod br.42), Smaila Šikala, Safeta Zajke i Ilirska ulica.