Mladen Ivanić o dešavanjima na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, za "Avaz": Sve je to opći cirkus

Nakon što je jučer održana sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, u SAD, i izlaganja članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović te njenog napuštanja sjednice tokom govora visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), nekadašnji član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić za portal "Avaza" je izjavio da je sve to smiješno.

Spomenuo je i ponašanje druga dva člana Predsjedništva BiH.

- Ne bih se ja mnogo u to upuštao da to komentarišem. Ja sam se povukao i nisam za dnevne stvari da komentarišem. Jedino mogu reći da je sve to skupa smiješno, da imamo jednog člana Predsjedništva koji govori bez saglasnosti drugog, imate drugog člana Predsjedništva koji izbjegava ambasadore, jer nisu iz reda njegovog naroda. Sve je to opći cirkus, ali to traje već godinama i smiješno je komentarisati – rekao je Ivanić.

Na pitanje, kako gleda reakciju drugog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je jučer u saopćenju istakao da Cvijanović nije imala saglasnost Predsjedništva da prisustvuje sjednici Vijeća UN-a, Ivanić je rekao:

- Oboje su oni krivi.