Milanović: Dodik je operetni lik, da bi neko bio prijetnja, potrebno je da ima novac

- Pitali ste za Dodika. Ko da bude sagovornik ako ne neko ko je legitimno izabran. Da Bećirovića ne poznam, i formalno, pravno, legitimno bih ga tretirao kao nekoga ko ga je izabrao. To što sve Dodik priča i to što on priča… Operetni lik… Da bi neko bio prijetnja, potrebno je da ima novac. Ali tema je otvorena za razgovor. Neki dan je s njim dogovor bio jedan oko Dervente, a onda je ispalo drugo, ali to nije bila prijetnja, to je bila neozbiljnost. On je sagovornik. Pa gdje da ga tražim? U Moldovi? Pa tamo nema Srba. On je sagovornik - kazao je Milanović.

Još jednom je ponovio da je u BiH, u smislu biranja članova Predsjedništva BiH, problem Željko Komšić.

- Stvarno jedna perverzija, travestija volje biračkog tijela, to tako dalje ne bi smjelo ići. Da se to promijeni volje nije bilo. Nije bilo pritiska hrvatske države koji je bio potreban. U tome je problem - rekao je Milanović.

Dodao je da je pitanje člana Predsjedništva BiH duboko simbolično.

- Mjera u kojoj to smeta Hrvate, pa i Hrvate u Hrvatskoj, pokazuje ustvari neizravno jednu vrstu afiniteta prema BiH i želje da se u BiH živi normalno. Kad to prestane biti tema ta tišina će me zabrinuti - kazao je Milanović.