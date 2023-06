Od osvježenja do najvećeg gubitnika: Efendića napuštaju osnivači SBiH, ne pristaju da to bude stranka jednog lica

Prelazak načelnika sarajevske općine Novi Grad Semira Efendića iz SDA u Stranku za BiH i njegovo postavljanje na čelo stranke činilo se kao pravo osvježenje za tu stranku, koja je nakon upravljanja Amera Jerlagića istom došla na nivo da je parlamentarna u samo nekoliko kantona.



Probudio je Semir Efendić Stranku za BiH u Sarajevu, gdje de facto nije ni postojala, uspio je vratiti u Krajinu, zadržali su nivo kakav su imali u Podrinju i Tuzlanskom kantonu, ponovo su postali parlamentarni u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, gdje ih u prethodne četiri nije bilo, a jedino su izgubili parlamentarnost u ZDK.

U predizbornom periodu na pitanja o postizbornim koalicijama Efendić je nevješto izbjegavao odgovor, govoreći kako su koalicije loše i da se nada da neće biti potrebna bilo kakva koalicija, što svakako u zemlji kao što je BiH, sa niskim izbornim pragom, nije moguće.

Nelogični potezi

Sve što je dobro donio dolazak Semira Efendića u ovu stranku predizbornom periodu uspjelo se prosuti nakon izbora.

Prvi nelogičan potez je bio da se samo nekoliko dana pred izbore podrži kandidatura Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH, iako su ostale stranke iznijele stav nekoliko mjeseci pred izbore. Nakon toga je uslijedila nelogična odluka o pravljenju bloka sa NES-om, koji je podržao kandidaturu Denisa Bećirovića i to puno prije izbora.

Uslijedilo je potpisivanje sporazuma o formiranju koalicije sa strankama koje su podržale kandidaturu Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva i činilo se tada i dalje da Stranka za BiH ima potencijal za potpuni povratak na političku scenu u narednom periodu, a umjesto toga svaki sljedeći korak je bio pogrešan.

Prvo je Stranka za BiH u dogovoru sa NES-om ignorisala dogovor koalicije oko izbora Doma naroda PSBiH, pa su uspjeli ugurati Džemala Smajića u taj zakonodavni organ, iako nisu bili parlamentarni u Predstavničkom domu PSBiH. Izazvalo je to bijes pogotovo SDP-a, ali u tom trenutku se činilo da formiranje Vlade FBiH bez njih nije moguće, pa se prešlo i preko toga.

Nakon toga je SBiH pomogla NES-u i SDA da zajedno formiraju Vladu Unsko-sanskog kantona, ali su tvrdili da to neće imati nikakav odraz na koalicioni sporazum na nivou FBiH.

Formiranje Vlade FBiH

Kada je postalo jasno da potpredsjednik FBiH Refik Lendo neće dati potpis za formiranje Vlade FBiH i da ona neće moći biti formirana bez intervencije visokog predstavnika Kristijana Šmita, iz Stranke za BiH su rekli da ne podržavaju takvu intervenciju. Govorili su da su za dogovor na domaćem terenu, iako su i sami svjesni kompleksnosti tih procedura i kako se teško pronalazila zajednička riječ po pitanju promjena Ustava.

Stalno su iz ove stranke tražili neke ustupke, iako je koalicija bila spremna da im ustupi dva ministarstva. Kada je postalo jasno da neko ko stalno ucjenjuje će to nastaviti raditi vjerovatno i nakon formiranja Vlade, napravljena je nova većina u kojoj nema ove stranke.

I umjesto kao dio promjena, Efendićeva stranka je, zajedno sa SDA i DF-om, postala dio onih koji iz opozicije kritikuju međunarodnu zajednicu.

Ipak, kako vrijeme prolazi sve više se otkriva da svi ovi potezi zapravo nisu bili potezi stranke, nego najčešće njenog predsjednika Semira Efendića. Mnogi nisu bili zadovoljni potezima Semira Efendića, pa je sada krenulo osipanje.

Napuštaju je osnivači

Prvo je Stranku za BiH napustio Muhidin Alić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova FBiH i potpredsjednik i jedan od osnivača stranke, nakon toga je krenulo osipanje u Tuzlanskom kantonu, gdje su ostali bez oba zastupnika u Skupštini TK. Riječ je o kadrovima iz Živinica, gdje je ova stranka uvijek imala dobre rezultate bez obzira na stanje u kojem se stranka nalazila.

Osim toga, ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak je rekao u gostovanju na Face televiziji da je prilikom izbora Vlade FBiH, osim 51 zastupnika koji su glasali za nju, postojalo još dvoje u rezervi koji su ostali na sjednici, a koji su bili spremni podržati istu, ukoliko za to bude potrebe. Kasnije se ispostavilo da je riječ o zastupnicima SBiH Edini Gabeli i Safetu Omeroviću. Tako da je pitanje i do kada će oni ostati u Stranci za BiH. Inače, Safet Omerović je jedan od dugogodišnjih kadrova SBiH, koji se nije pojavio u stranci tek sa dolaskom Semira Efendića.

Rasulo u BPK

Novi šamar za Semira Efendića je stigao jučer iz Goražda, gdje su praktički ostali bez kompletne organizacije. Stranku su napustili gradski vijećnici, zastupnici u Skupštini BPK, ministar u Vladi BPK i skoro kompletna gradska organizacija, a između ostalih i dugogodišnji kadrovi Salem Halilović, Damir Žuga i Senad Čeljo.

Oni su naveli da nisu ništa znali o kandidaturi Nermina Šehovića za člana Predsjedništva, od koje se on kasnije ogradio. Navode da su i iz medija saznali za podršku Željku Komšiću za člana Predsjedništva BiH, iako su njih trojica članovi Predsjedništva stranke. Zamjerili su Efendiću i to što je bez saglasnosti Predsjedništva stranke objavio saopćenje zajedno s NES-om da neće podržati Vladu, prije nego li je OHR nametnuo bilo kakvu odluku, dakle ne uzimajući u obzir sadržaj eventualne nametnute odluke. Oni su poručili da ne žele biti megafon SDA.

Možda je Semir Efendić kao dugogodišnji načelnik navikao da sam donosi brojne odluke, ali ovakav princip se ne može primjeniti na stranke, pogotovo one koje nisu lokalnog karaktera. Predsjednici stranaka moraju biti spremni na ustupke i razumijevanje svog članstva iz različitih krajeva BiH, jer svi nemaju iste interese i prioritete. Efendić to očito nije shvatio i zbog toga stranku napuštaju dugogodišnji kadrovi i osnivači te stranke, a nakon svih ovih istupanja stranka nije u ništa boljoj situaciji nego što je bila prije nego je on preuzeo.

Jedini razlika njega i njegovog prethodnika trenutno je u tome što on kao načelnik jedne sarajevske općine dobija medijski prostor, ali postavlja se pitanje da li će on na toj poziciji moći ostati. Ukoliko trojka ponudi zajedničkog kandidata za načelnika, a na drugoj strani SDA bude vidjela nekog drugog kao prvog čovjeka u Novom Gradu, čini se da će Efendić ubrzo ući u zadnju godinu svog mandata, a tada neće imati priliku da bilo koga uslovljava. Od osvježenja brzo je došao na nivo potencijalnog najvećeg gubitnika.