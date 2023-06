Lulić: Vjerujemo da će u Vladi HNK biti SDP i naši partneri

Ismet Lulić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a nakon današnjeg sastanka s predstavnicima KO HDZ-a BiH u vezi formiranja nove vlade ocijenio je da su zajedno s DF-om i NiP-om bliži ulasku u izvršnu vlast u ovom kantonu.



Programski principi

- Imali smo konstruktivan sastanak i vjerujem da ćemo Vladu imati vrlo brzo, mada nismo izdefinisali neke stvari do kraja. Raduje me što smo danas većinom razgovarali o programskim principima što smo cijelo vrijeme zagovarali, da imamo programsku vladu koja će raditi u interesu građana - rekao je on.

HDZ BiH, naveo je, kao izborni pobjednik razgovaraju sa svima i imaju tu obavezu.

- Također, i mi razgovaramo s drugim strankama i raduje me da je naš kapacitet koji imamo raste iz dana u dan - kazao je on.

I Lulić je, kao i Bošković kazao da tema sastanka nije bila odnos snaga u budućoj Vladi.

Korektna saradnja

- Svi imamo svoje stavove, ali danas smo to pokušali zaobići. To ćemo iskristalisati, ali kada napravimo dobar program, uvjeren sam da ćemo na kraju i to pitanje riješiti. Što se tiče kapaciteta, osim šest zastupnika naše tri stranke, znamo i za neke koji nisu spremni podržati neke prijedloge od pojedinih političkih stranaka. I to nam podiže vjeru da će zaista Vladu sačinjavati SDP i ove političke partije okupljene oko nas - kazao je Lulić.

Rekao je i da imaju korektnu saradnju sa HDZ-om 1990 te da su od početka zagovarali priču uspostavljanja Vlade HNK po vertikali.

- HDZ 1990 je naš partner u Federalnoj vladi i mi ih želimo vidjeti i u ovoj Vladi - naveo je Lulić.