Konaković: Diplomatija se ranije poigravala sa BiH, ostavili su blijedu sliku gdje god dođemo

- Imali smo posjetu ministrice vajskih poslova Belgije Hadže Lahbib 16. maja te smo potpisali memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Federalne javne službe za vanjske poslove i vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije.

Tu smo dobili najavu otvaranja ambasade Belgije nakon perioda, nekad 2002. ili 2003. godine je zatvorena ambasada i to je još jedan dobar znam i potvrda da se uložena energija isplati, upravo to što nam ponovo evo važni gosti pojačavaju kontakt i komunikaciju sa nama i to donosi u budućnosti korist za BiH.

Poruke Ursule fon der Lejen

Kada je u pitanju Sarajevo Business Forum, Konaković se zahvalio Borutu Pahoru i Stjepanu Mesiću, koji su prisustvovali forumu, na njihovom nesebičnom angažmanu po pitanju BiH.

- Imali smo tog dana i Sarajevo Business Forum, svečani prijem, naše drage prijatelje Boruta Pahora i Stjepana Mesića sa kojima smo se susreli i razgovarali o perspektivana BiH. Zahvalili se na njihovom nesebičnom lobiranju i angažmanu kada je riječ o našoj poziciji unutar diplomatske scene svijeta.

Konaković je u periodu od 20. do 22 maja boravio na Vijeću za vanjske poslove u Briselu.

- Važan sastanak sa kojeg su, malo nakon toga sastanka, izašli zaključci koje ste mogli vidjeti iz Bratislave sa GLOBSEC-a. Ursula fon der Lejen (Von der Leyen) je poslala poruke koje su zapravo potvrda prihvatanja jednog novog koncepta odnosa Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana. Ako se sjećate, nekoliko puta sam o tome sa ovih press konferencija govorio, da smo zatražili razumijevanje od EU za ovaj teški i dugotrajan proces reformi koje su dugoročno za BiH vrlo važne, to je neupitno. Ali da nam treba neka konkretna pomoć sad, da nam treba drugačiji pristup da se u vremenu u kom se govori o ubrzanom proširenju, dinamiziranom proširenju EU, na neki način projektima pristup, fondovima pristup, pristup zajedničkom tržištu, olakšice za naše kompanije, dakle implementira sad. Podsjetit ću vas da je ta poruka sa GLOBSEC-a iz Bratislave, ta četiri poglavlja o kojima je govorila Ursula fon der Lejen, zaista potvrda naših lobiranja, nastojanja, težnji i Evropska unija čini mi se prelazi u tu dinamičniju fazu odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana što mogu reći smatramo uspjehom diplomatija sa ovog prostora.

Tamo smo se sastali sa ministrom vanjskih poslova Irske. Razgovarali smo o iskustima koje ova zemlja može prenijeti, pomoći BiH zato što su iz faze u kojoj su bili, jedna od najslabijih ekonomija EU postali jedna od najzanimljivijih destinacija i vrlo snažna ekonomija unutar EU. Digitalizacija kao koncept uspjeha u Irskoj sigurno može biti djelimično primijenjena u BiH, o tome sam i sa kolegom Fortom razgovarao, već smo pokrenuli neke zajedničke aktivnosti. Posebno važnim smatram rzgovor u dijelu učešća dijaspore Irske, koja je odigrala značajnu ulogu u ekonomskom napretku ove zemlje i pokušavamo neka iskustva i neka njihova znanja primijeniti na BiH primjeru - rekao je Konaković

Komunikacija sa dijasporom

Istakao je još jednom i važnost bh. dijaspore.

- Podsjećam još jednom, na svakom od ovih putovanja gdje smo imali bilateralne sastanke, čini mi se na svakom smo uspjeli doći do Bosanaca i Hercegovaca, udruženja, institucija koje su formirane u zemljama u kojima žive i mogu reći da smo zaista napravili neke male iskorake u dijelu komunikacije sa dijasporom BiH. Ono što je interesantno u godini koja nije izborna. Još jednom podvlačim, naše greške u kojima bismo dijasporu uglavnom komunicirali u septembru izborne godine, smatram to pogreškama koje u budućnosti trebamo popravljati.

24. maja bili smo domaćini EUSAIR foruma, Jadransko-jonske inicijative. Tu smo predjedavanje koje je bilo vrlo uspješno, zaključeno je Sarajevskom deklaracijom, dokumentom koji je eto pokazao mogućnost dogovora na ovim prostorima, zapravo predsjedavanje predali susjednoj Hrvatskoj.

Sutra ću se obratiti zvanično i na ovom forumu o prvom formalnom u sklopu njihovog predsjedavanja kako bi pozdravili i poželjeli sreću našim susjedima u daljem predsjedavanju. Sad ide jedan ozbiljan oblik organizovanja, Jadransko-jonska inicijativa iznjedrila je i nekoliko novih ideja koje bi mogle vrlo brzo biti pretvorene u realizaciju.

Razgovori sa studentima

Kako navodi Konaković, 25. maja imali su posjetu studenata s Filozofskog fakulteta iz Tuzle.

- Nastavili smo praksu razgovora s univerzitetima, posebno mladim ljudima unutar obrazovnog sistema i želim da najavim da ćemo 22. juna, odnosno 23. juna imati malo mirniji periodu u kojem nećemo puno putovati. Fokusirat ćemo se na procese unutar ministarstva, ovaj administrativni dio i onaj na obilazak terena. Planiramo posjete i mostarskom i banjalučkom i zeničkom i bihaćkom i nekim drugim privatnim fakultetima u BiH i nastavak saradnje s mladim ljudima koji se u ovoj oblasti obrazuju.

30. i 31. maja bili smo na GLOBSEC-u u Bratislavi, jedna od najvažnijih konferencija ovog nivoa, skoro pa u rangu sa minhenskom. Veliki broj zvaničnika, dužnosnika iz cijelog svijeta koji su pogotovo još jednom, ponavljam, u vremenu izazova agresije na Ukrajinu zaista u situaciji da se preslaže ta cijela politička scena, da se disperzija moći i politika drugačije razvija i zato je vrlo važno da je BiH prisutna na svim tim manifestacijama, da se tamo čuje naš glas, naš stav, naše mišljenje. GLOBSEC je zaista bio jedna efikasna misija. Tamo smo se susreli i sa ministrom vanjskih poslova Slovačke, kolegom Vlahovskim.

Imali smo bilateralni sastanak i razmijenili iskustva, također jedne uspješne evropske priče. Hoću da izdvojim ovdje jednog čovjeka koji je naš počasni konzul, dakle Slovačka u kojoj je ministrica Mlinarević, radi fantastičan posao, pokriva iz Praga, je zemlja iz kojeg možemo zaista pripisati jako puno. Postoji čovjek koji je počasni konzul BiH, čovjek koji je vrlo blizak, Munir Pašagić, koji je uradio posla više nego neke ambasade i ambasadori i sve naše diplomatske misije u drugim zemljama u kojim to sve funkcioniše. Njemu se ovom prigodom zahvaljujemo zaista od srca i evo pokazuje kako ta diplomatska misija ima uspjeh i na malo drugačiji način organizovanje.

Susret sa Blinkenom

Kada je u pitanju posjeta Rijadu, opet je naglasio značaj sastanka sa državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom (Antony).

- Od 7. do 9. juna bili smo u posjeti Rijadu na Globalnoj konferenciji koalicije, borba protiv ISIL-a na kojoj smo imali zaista priliku prisustvovati ozbiljno važnom događaju i imali malo sreće protokolarne pa smo prilikom zvaničnog ručka sjedili sa generalnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom (Antony) sa kojim smo zaista razgovarali o Zapadnom Balkanu jako puno, o BiH i vrlo važnim temama i još jednom dobili potvrdu zainteresovanosti. Ono što impresionira jeste zaista njegovo poznavanje prilika u BiH do u detalje političke scene. To što radi Ambasada SAD u Sarajevu i drugi dijelovi administracije iz State Departmenta ljudi znaju sve procese i još jednom smo čuli ohrabrujuće poruke za BiH na našem euroatlanskom putu. Razmišljamo i vrlo brzo ćemo se uputiti prema SAD, pokušati i tamo razgovarati o nekim bilateralnim temama, a u septembru ćemo biti na sjednici generalne skupštine pa ćemo i tu iskoristiti priliku za razgovore s visokim američkim dužnosnicima. Razgovarali smo s ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije - rekao je Konaković.



Osvrnuo se i na vize za turiste iz Saudijske Arabije.

- Ogroman potencijal, veliki broj onih koji bi sigurno došli u BiH. Nažalost, zbog tih problema, načina izdavanja viza i te njihove udaljenosti od naše ambasade proizvodi nam problem. Mislim da su to potencijali za ekonomiju ogromni. Razgovarao sam i sa kolegama, nadam se da će tu vrstu inicijative podržati, unutar ove naše koalicije ali i sa predstavnicima Evropske komisije i i drugima koji znaju da mi pratimo i usklađeni smo sa viznom politikom EU. Druga smo zemlja, samo je Sjeverna Makedonija bolja od nas, ali u tim izazovima oni treba da shvate i neke naše potrebe da bi za ekonomiju zaista bilo dobro. To su već uradili se čini mi se Crna Gora i Sjeverna Makedonija, na tri mjeseca tokom sezone da nemamo vize za građane Saudijske Arabije - poručio je ministar vanjskih poslova.

Posjeta Velikoj Britaniji

Osvrnuo se i na posjetu Velikoj Britaniji.

- Sastali smo se sa ministrom Dohertijem, sa Ališom Kers, koja je naš veliki lobista i prijatelj BiH, ona je zastupnica u Parlamentu. Ambasador Džulijan Rajli (Julian Reilly) bio je tokom naše posjete bio prisutan na svim zvaničnim sastancima. Još jednom zaista želim da podcrtam važnost projekta "Remembering Srebrenica" koji se van granica mogu reći na najkvalitetniji način obilježava bilo gdje u svijetu. To najbolje rade Britanci koji su u svojim školama, koji u prilikama nekih sportskih manifestacija i svim drugim, 11. juli podsjete svijet na genocid koji se u BiH desio. Educiraju o tome, podučavaju, prenose na nove generacije. Vakar Azmi (Waqar) je čovjek koji je jedan od osnivača ove fondacije koji je, čini mi se životno djelo njegovo je cijela ova priča, imali smo priliku da mu se zahvalimo za sve što gore radi.

Sreli smo se i sa bivšim ambasadorom u BiH Metjuom Rajkroftom, koji je sada u home officeu ima ozbiljnu ulogu u sigurnosnom sektoru koji nam je važan. Sa Struajrtom Pičom, čovjek koji je izaslanik za Zapadni Balkan, odlučan poznavalac prilika također veliki prijatelj i na kraju bilateralni sastanak sa sekretarom državnim Džejmsom Kleverlijem. Vrlo važnom smatramo poruku BiH da ta komunikacija na najvišem nivou pokazuje zainteresovanost i Velike Britanije za procese u BiH.

"Toliko propuštenih prilika"

Na kraju, šef bh. diplomatije je podsjetio kako je ugled BiH u svijetu bio jako narušen.

- Izražavam žal zbog činjenice da se diplomatija poigravala sa BiH, da su ostavili tako blijedu sliku gdje god dođemo. Toliko je propuštenih prilika. Tamo gdje se govorilo o BiH, nas nije bilo. Tek su sad ljudi iznenađeni da postoji ministarstvo i koalicija koja se bavi na dobar način svojim poslom. Sretan sam da u tome uspijevamo. U samo osam dana smo imali sastanke sa sekretarom SAD, šeficom njemačke diplomatije, Velike Britanije i Saudijske Arabije - rekao je Konaković.

Također, osvrnuo se i na problem bh. državljana u Siriji koji je opisao kao izazovan.

- Moramo se pomiriti sa činjenicom da je to sigurnosni izazov. Ne možemo reći vraćajte ih sve redom, ali se moramo njima baviti jer su naša obaveza. Tu je BiH vrlo dobro uradila svoje zadatke. Podaci da nema naših državljana na stranim ratištima je dokaz da su institucije radile svoj posao - naglasio je.

Konaković je rekao i kako je sretan što će se u Zagrebu u utorak održati zajednička sjednica vlada BiH i Hrvatske.

- Raduje me što je najviše tačaka koje su konkretni projekti, neki o kojima se dugo nije govorilo. Ona nije historijska i neće se riješiti problemi, ali pokazuje spremnost da se neke stvari napokon otvaraju - zaključio je.