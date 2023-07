Dodik ne odustaje: Ići ću do kraja, proglasit ćemo zakone važećim i ojačati entitetsku liniju

Predsjednik RS i SNSD-a Milorad Dodik obratio se na obilježavanju 81 godine od bitke na Kozari.

Rekao je kako je "uvjeren da će RS jednog dana biti nezavisna zemlja".

- Prokleto Sarajevo za Srbe kojih tamo nema. Sada nam hoće da vrate da tamo odlučuju. Neki opet među nama prihvataju tako nešto. Ja ne prihvatam. Neću da odem na onaj svijet sa saznanjem da sam izdao 23.000 mrtvih koji su dali živote za slobodu srpskog naroda - rekao je Dodik.

"Borit ćemo se"

Naveo je kako "ne želi da se junači i nešto govori bez ikakvog pokrića".



- RS ima svog predsjednika i svoje institucije. U skladu sa propisima i zakonima ćemo se boriti protiv ovoga što se jučer desilo. Prave okvir da bi nas, prije svega mene, doveli u sarajevske kazamate da mi tamo sude. Zato je Šmit promijenio Krivični zakon i rekao da svako urušavanje ustavnog poretka po njemu znači kazna šest godina zatvora.

E to znači da kad Milorad Dodik potpiše ukaz da će se proglasiti zakon kojeg je on jučer ukinuo, da će oni krenuti na Milorada Dodika, poslati me kod nekog muslimanskog tužioca koji će me proslijediti kod muslimanskog sudije da mi odrežu najveću kaznu - kazao je Dodik.

Dodik je rekao "neće dobiti ono što ste jučer započeli", te da će nastaviti borbu.

- Odluke koje smo donijeli na parlamentu je donijela dvotrećinska većina poslanika. U ovom trenutku i SDS kao politička partija koja je bila i ostala važan faktor političkog života ovdje, ali je bila i u temeljima RS sa svojim predsjednikom Karadžićem i vojskovođom Mladićem, koji su svoj komoditet podredili činjenici da se dođe do slobode srpkog naroda.

Taj SDS razumije trenutak, ali ima onih koji ne razumiju i govore kako će RS propasti u februaru iduće godine pošto nije propala u junu. Idemo dalje - poručio je Dodik.

"Nestat ćemo za deset godina"

Uporan je da će proglasiti važećim zakone, a onda krenuti u procedure pred sudom. Rekao je da će otići u parlament, donijeti odluku o neprihvatanju nadležnosti suda, tužilaštva i SIPA-e na teritoriji RS.

- U tom trenutku ojačat ćemo našu entitetsku liniju, šta god to značilo. Ja ću negdje u jesen, kada sve bude vidljivo, i vama narodu RS zatražiti novo povjerenje za politiku koju ćemo tada predložiti. Ona podrazumijeva borbu za status.

Ako sada pokleknemo nestat ćemo za deset godina na ovim prostorima. Visoki predstavnik je nelegitiman, radi se o Švabi motivisanom da napravi zlo srpskom narodu. Ja moram da branim ovaj narod spreman na žrtvu i ići ću do kraja jer nemam drugog izbora.

Kraj podrazumijeva dva moguća rješenja. Ili će na nam oduzeti imovinu i nećemo biti ništa, ili ćemo imati RS, ali nećete možda imati Milorada Dodika kao predsjednika. Ja sam za ovu drugu opciju - izjavio je Dodik.