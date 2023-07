Stevandić prijeti: Šmit bi mogao da odgovara za zločin narušavanja mira, naći ćemo mehanizme za to

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je za RTRS da su „za krizu u BiH odgovorne strane sudije u Ustavnom sudu BiH i takozvani visoki predstavnik koji djeluju van dejtonskih principa i nameću silu zanemarujući koncept konsenzusa tri naroda i dva entiteta“.

- Neće biti ostvaren njihov cilj da srpski narod u BiH pretvore u nacionalnu manjinu izloženu nasilju koje trpe Srbi na Kosovu. Nećemo dozvoliti da naš narod bude ugrožen i da mu se osporavaju prava, kazao je on.

- RS he potpuno demokratsko društvo, dok je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nelegitiman jer ga nije imenovao Vijeće sigurnosti UN-a, a samim tim nelegitimne su i njegove odluke. Šmit bi mogao da odgovara za zločin narušavanja mira. Naći ćemo mehanizme za to i pokrenuti odgovornost pred njemačkim zakonodavstvom - rekao je on.

Stevandić je kazao da narodni poslanici, koje su građani izabrali na izborima, imaju imunitet za sve odluke koje donose u NSRS.