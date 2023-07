Nikšić: Federacija je dobila 298 miliona eura od EU, i građani RS bi trebali da razmisle o svojoj dobrobiti

Federalni premijer Nermin Nikšić danas se oglasio na Facebooku, navodeći da Evropska unija prepoznaje trud i zalaganje Vlade FBiH da poboljša živote građana u BiH.

- Mnogo je u Bosni i Hercegovini ljudi na odgovornim funkcijama koji se vode politikom blokada, svađa, podjela, sukoba. Važno je na društvenim mrežama sakupiti poneki lajk viška, a to što od toga najmanje koristi imaju građani Bosne i Hercegovine njima nije bitno. Mi u Vladi Federacije nemamo taj luksuz i opredijelili smo se da radimo na rješavanju svakodnevnih životnih problema građana. Opredijelili smo se za razgovor i kompromis. Nakon godina blokade u funkcioniranju Federacije naše su politike prepoznali u EU, što se najbolje vidi iz dodjele 298 miliona eura bespovratnih sredstava EU za projekte. Rezultat je to kontinuiranog opredjeljenja Vlade Federacije da popravimo stanje i omogućimo građanima bolji život. To je, također, i rezultat mijenjanja narativa, želje da se pokaže volja za napretkom i reformama, a odustane od politike stalnih rasprava, svađe, blokada. Evropska unija dodjelom ovih sredstava pokazala je da prati i vjeruje našoj politici i planovima. To je znak da smo na ispavnom putu – istakao je Nikšić.

Dodao je da su sve to projekti iz oblasti energetike, saobraćaja, životne sredine, podrške privatnom sektoru i razvoju poduzetništva- upravo naslonjeni na politike Vlade FBiH pred njima i svi su od izuzetnog značaja za poboljšanje životnih prilika.

- Zahvalni smo EU što želi pomoći takve politike. Mi ne radimo za lajkove na društvenim mrežama već za dobrobit građana. Građani RS također treba da razmisle o svojoj dobrobiti, o svojim i životima svoje djece. Nije rješenje u blokadama i stalnim svađama i međunacionalnim tenzijama. Ljudske potrebe su iste u oba entiteta, treba živjeti – poručio je Nikšić.