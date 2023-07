Krišto i Ajhorst: Vladavina prava je ključna za funkcionisanje BiH

Generalna direktrorica za Evropu u Službi za vanjske poslove EU Angelinom Ajhorst (Eichhorst) sastala se sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto.

Sastanku je prisustvovao i šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Satler (Johann Sattler).

"Rezultat kompromisa"

Nakon sastanka, Krišto i Ajhorst su održale zajedničku press konferenciju.

- Dolazak Ajhorst je snažna podrška za nas. Želim se zahvaliti na svemu što je direktorica Ajhorst uradila za nas. Zadovoljstvo mi je što smo na sastanku mogli razgovarati o svemu. Istakla sam da smo kroz Vijeće ministara usvojili 48 materijala i da su oni rezultat kompromisa. To je prioritet naš da radimo, i to traži puno truda i energije. Da se kroz razumijevanje, konsezus krećemo naprijed. Želimo da svako radi svoj posao i preuzme odgovornost, a to je da BiH ima kandidataki status, i zbog toga se svima zahvaljujem rekla je Krišto.

Dodala je da "mi u BiH moramo pokazati politički kredibilitet".

- A to je vladavina prava i izvršavanje svih oni obveza koje traži EU. To je onih 14 prioriteta. Pripremamo se i za peti stablizacijski sastanak. Kao predsjedavajuća Vijeća ministara zatražila sam isticanje EU zastave u institucijama Vijeća ministara. Ovakim iskorakom pokazujemo kredibilitet ka kretanju prema EU - zaključila je Krišto.

"U ovih nekoliko mjeseci puno je urađeno"

Na početku svog obraćanja, Ajhorst je istakla da se slaže sa Krišto.

- U ovih nekoliko mjeseci je puno urađeno i EU to pozdravlja. Povod dolaska u BiH jeste odlazak u Potočare i odavanje počasti žrtvama. Zahvalila sam se predsjedavajućoj na njenom konstruktivnom pristupu. Hvala i liderima političkih stranaka s kojim sam se sasatala jutros. EU je stava da je važno slušati sve, i poslušati tuđe mišljenje. Generalno kolacija na nivou BiH je do sada radila u jednom konstruktivnom ruhu i želimo da se to tako nastavi - rekla je Ajhorst.

Dodaje da su uputili apel "da se nastavi raditi kao do sada".

- Ali i bilo šta što podriva do sada urađeno je neprihvatljivo, kao i protivustavne odluke. Vladavina prava je ključna za funkcionisanje BiH, istu tu poruku sam uputila i vlastima RS. Bilo je iskoraka, od formiranja vlasti u FBiH, zatim usvajanje seta energetskih zakona. Vjerujem da će se i predsjedavajuća Krišto složiti, da je jutrošnji sastanak bio značajan. 14 ključnih prioreteta su vrlo jasno navedeni, ali isto tako i sveobuhvatni. Ovi prioriteti predstavljaju kompas koji treba ići prema kvaliteti života građana, a godine zastoja su onemogućile investicije i ulaganja. Građani gube nadu, ali ponavljali smo i da su neprihvatljiva bilo kakva protivustavna djelovanja - rekla je Ajhorst.

Pomoć EU

Za kraj, istakla je da je EU uvijek spremna da sa svoje strane pomogne.

- Ali i da povuče crtu ako stvari odu predaleko. Sljedeće sedmice će se Krišto sastati s Boreljom, i to je značajan sastanak. I važno je da se sva energija usmjeri ka putu u EU. Ovo nije ista Evropska unija kao prije 20 godina i mi sa velikom dinamikom i snagom radimo. Želimo da radimo sa svima, što uključuje i BiH. Samo članstvo u EU je najvažniji garant sa suverenitet i teritorijalni integritet. Vidljivo je naše opredijeljenje za ovaj dio Balkana, sredstava koja smo osigurali za Oružane snage BiH. Još jednom vas uvjeravam da smo za saradnju i da zajedno sa ambasadorom Satlerom radimo na boljoj budućnosti - rekla je Ajhorst.