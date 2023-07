Klub poslanika PDP-a o kriminalizaciji klevete: To ludilo mora da se zaustavi

Klub poslanika PDP-a je organizirao pres konferenciju, gdje su između ostalog govorili i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona kojim se uvodi kriminalizacija klevete.

Saopćenje prenosimo u cjelosti.

- Upravo ovdje, simbolično, ispred Narodne skupštine RS želim da pošaljem još jedan apel da se zaustavi zakon kojim se ubija sloboda govora, ubija mogućnost različitog mišljenja u Republici Srpskoj – rekao je šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na današnjoj konferenciji za medije, govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika kojima se uvodi kriminalizacija klevete, što će se naći na dnevnom redu NSRS u utorak, 18. jula.

Crnadak kaže da to ludilo mora da se zaustavi i da to nije borba za opoziciju, nego za Republiku Srpsku i njenu budućnost.

- Ovo je udar SNSD-a na Republiku Srpsku. Republika u kojoj nema mogućnosti da se u njoj slobodno izražava, republika u kojoj ne uživate slobodu, republika u kojoj su institucije ugašene nema budućnost. Zato je važno da se ovaj zakon zaustavi, jer ako se usvoji dobijamo klasičnu strahovladu, a proces pravljenja diktature se usvajanjem ovog zakona završava. Republika Srpska tako postaje balkanska Čečenija i Sjeverna Koreja – naveo je Crnadak.

Podsjetio je da je aktuelni ministar inostranih poslova, kojeg je birao SNSD, rekao da je Republika Srpska danas u najtežoj međunarodnoj izolaciji otkada postoji.

- Posvađani smo sa čitavim svijetom, niko ovdje ne ulaže, korupcija je na najvišem nivou. Ako još dobijemo jedan ovakav zakon, postajemo crna rupa u kojoj će postojati samo režim i samo ono što kaže SNSD i njihov komitet – kaže Crnadak.

Naveo je da posebnu podršku želi da uputi medijima.

- Ovaj zakon napada svakog čovjeka u Republici Srpskoj, ali trebamo biti pošteni i reći da su najugroženiji predstavnici medija, kojima je posao da dolaze do novih informacija, da ispoljavaju kritičku misao i budu neka vrsta korekcije vlasti. I za to, ako se usvoji ovaj zakon, mogu krivično da odgovaraju. Znači da se novinaru može zaplijeniti telefon, cijeloj redakciji zaplijeniti računare, zabraniti izlazak iz zemlje i čitav niz drugih stvari koje onemogućavaju normalan rad i život – rekao je Crnadak, koji je pozvao sve slobodne građane da u utorak, 18. jula u 9 sati, dođu na Trg Krajine na protesnu šetnju do Narodne skupštine.

- Pokažimo tako da nećemo da budemo robovi, da nećemo da budemo vezani u lance i da je budućnost Republike Srpske samo budućnost u kojoj ljudi žive slobodno – istakao je.

U ime Kluba poslanika PDP-a u NSRS osudio je činjenicu da ministarstva i druge vladine institucije vrše snažan pritisak na zaposlene da dođu na večerašnji koncert Baje Malog Knindže i Goci benda.

- Gdje smo mi pogriješili, zašto smo u ovoj situaciji? U jednom broju institucija je ljudima rečeno da će se putem GPS pratiti njihovi telefoni i da će morati biti registrovan svako ko se ne pojavi na koncertu. Nama su rekli da preuveličavamo kada govorimo da je ovo što radi režim zapravo Goli otok. Ovo je kombinacija Golog otoka i Orvelove „1984“ u kojoj vlast pomoću psiholoških trikova, psihičkog mučenja svog naroda i najviših tehnoloških dostignuća kontroliše um svakog pojedinca u svom režimu. To nas čeka ako se ovako nastavi – poručio je Crnadak.