Suljagić: Počela je odmazda nakon objavljivanja izvještaja o negiranju genocida

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić je kazao da nakon što je objavljen Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici u 372 medijska izvještaja u cijelom regionu kreće odmazda.

- Kroz režimske medije u RS-u se stavlja meta na čelo ljudima koji su uključeni u izradu Izvještaja. Riječ je o napadu na pojedince bez presedana, kako kroz tzv. mainstream medije RS-a tako i kroz regionalne portale. Posebno se targetiraju Bošnjaci-povratnici, ljudi koji stvarno žive ovdje sa svojim porodicama i u svojim domovima.

I kada to kažem, moram da napomenem da je riječ o najboljim od nas. Najobrazovanijim, najhrabrijim i vrijednim ljudima koji svaki dan i svaku noć provedu u Srebrenici i Bratuncu. To su ljudi koji rade za istinu, iako svakog dana na putu od kuće do posla sreću ubice iz jula 1995. godine. Očekujem od civilnog društva, medija i politike da shvate napade i prijetnje ozbiljno.

Da ispoštuju barem formu i očituju se o realnom napadu na branioce ljudskih prava u ovoj zemlji. Jer to mi danas zaista jesmo, kao što smo bili i kroz borbu za pravo glasa, kroz borbu za pravo na obrazovanje i sve drugo. Naše borbe su trajne i u njima učestvuju svi. Naša borba za ljudska prava je borba u kojoj učestvuju i nane, i djeca, i sinovi, i kćeri, i seljaci, i urbani. Jer je suštinska, organska, rođena iz potrebe.

Mi znamo posljedice mržnje i nasilja. Znamo i šta štitimo kad štitimo Memorijalni centar. Ono što očekujemo od države jeste da bude upravo to - država. I da ponudi mehanizme zaštite onda kada bilo ko prijeti silom – naveo je.