KO SDP BiH Tuzla: Vlada TK zbog UKC Tuzla vodi kanton u disoluciju

Nakon što je Vlada FBiH razriješila stari i (na isti način kao prethodni) imenovala novi UO UKC Tuzla svjedočimo orkestriranim napadima majstora iluzije i prodavača magle, saopćili su iz SDP-a TK.



Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Apelujemo na samosvjesnost građana Tuzlanskog kantona, afirmišemo istraživačko i objektivno novinarstvo s ciljem pravovremenog i tačnog informisanja o ovoj važnoj temi i podsjećamo na nekoliko nepobitnih činjenica o ovom pitanju.

Da krenemo redom.

Nadležnost Vlade Federacije BiH za imenovanje Upravnog odbora UKC-a Tuzla utvrđena članom 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10 i 75/13). Sastav Upravnog odbora utvrđen je članom 64. stav 3. istog Zakona, prema kojima Upravni odbor čine predstavnici Federacije BiH – 2 člana, Tuzlanskog kantona – 2 člana i stručnih radnika UKC-a Tuzla – 3 člana od kojih najmanje 2 moraju biti iz reda zdravstvenih radnika.

Opći i posebni uvjeti i kriteriji koje moraju ispunjavati kandidati za članove Upravnog odbora, propisani su Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/03, 34/03 i 65/13), te Odlukom o bližim kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u svojini Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/10 i 59/10).

Preuzimanje prava

Postupak izbora članova upravnog odbora također je propisan Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Status UKC-a Tuzla, kao jedne od tri univerzitetsko-kliničke bolnice u Federaciji BiH, pravno je regulisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Na osnovu tog Zakona, Parlament Federacije BiH i Skupština Tuzlanskog kantona su imali obavezu donijeti odluke o preuzimanju osnivačkih prava, što su i učinili. Parlament Federacije BiH donio je Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/13) kojom je preuzeo prava i obaveze osnivača nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji BiH, među kojima je i UKC Tuzla. Takođe i Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC Tuzla ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 12/13). Pored toga, oba ova zakonodavna tijela su dala saglasnost na Statut UKC-a Tuzla koji je usaglašen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i koji je danas na snazi. Sve to je dodatno potvrđeno kroz Zakon o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova, koji jasno tretira UKC Tuzla kao univerzitetsko-kliničku bolnicu od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Niti u Ustavu, niti u bilo kojem važećem zakonu ne postoji nikakav pravni osnov da Skupština TK stavi van snage svoju raniju odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla i na takav način jednostrano mijenja oblik organizacije ove zdravstvene ustanove. Zato je Odluka Skupštine TK o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC Tuzla broj: 01-02-308-4/23 od 31. maja 2023. godine ("Službene novine TK", broj: 9/23) suprotna Ustavu Federacije BiH i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pa je samim tim pravno ništavna i kao takva ne može proizvesti nikakve pravne učinke.

Odluka Parlamenta Federacije BiH o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji BiH, među kojima je i UKC Tuzla, svakako je još uvijek na snazi i ne može biti stavljena van snage bilo kakvom odlukom Skupštine TK, niti Skupština TK uopće ima način da „isključi“ Federaciju BiH iz osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla.

Dovodi se u pitanje opstojnost

Zaključivanje ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, kao suosnivača UKC Tuzla, je njihova zakonska obaveza u smislu člana 7. Zakona o ustanovama (“Službeni list Republike BiH”, broj 6/92, 8/93 i 13/94) i to je neupitno. Međutim, činjenica da taj ugovor još uvijek nije zaključen nije i ni u kojem slučaju ne može biti zakonska smetnja za imenovanje i razrješenje upravnog odbora UKC Tuzla, na osnovu člana 64. stav 6. i člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti od strane Vlade Federacije BiH, kao i davanje saglasnosti na izbor direktora UKC Tuzla od strane federalnog ministra zdravstva, u smislu člana 66. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovo iz razloga jer je odredbom člana 234. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti decidno utvrđeno da „od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama općine, kantona, odnosno Federacije, Vlada Federacije BiH, vlada kantona, odnosno općinsko vijeće imenovat će organe upravljanja, rukovođenja i nadzora zdravstvene ustanove u skladu sa ovim zakonom....“.

Da je tako, potvrđuje i činjenica da ni za ostale dvije univerzitetsko-kliničke bolnice u Federaciji BiH (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišna klinička bolnica Mostar) nisu zaključeni međuosnivački ugovori, ali to niti u jednom trenutku nije bila, niti je mogla biti, smetnja da se u ove dvije zdravstvene ustanove imenuju organi upravljanja, rukovođenja i nadzora u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Pravno potpuno neutemeljenim osporavanjem Federaciji BiH da vrši osnivačka prava, iza čega se zapravo krije osporavanje nadležnosti federalnih organa u postupcima imenovanja organa upravljanja, rukovođenja i nadzora u UKC Tuzla, ova zdravstvena ustanova se ponovo izvodi izvan zakonskih okvira i dovodi se u pitanje njena opstojnost, a o njenom daljem razvoju da i ne govorimo.

Drugi kvaziargument koji se pokušava iskoristiti kao opravdanje ovakvog nezakonitog postupanja jeste činjenica da Federacija BiH do danas nije upisana u sudski registar kao jedan od osnivača UKC-a Tuzla, pa se zvog toga navodno ne može ni smatrati osnivačem. Ovakav stav je pogrešan, netačan i neutemeljen i to iz nekoliko razloga. Prije svega, upis Federacije BiH kao jednog od osnivača UKC-a Tuzla u sudski registar je trebalo izvršiti rukovodstvo UKC-a Tuzla, nakon imenovanja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i za to nije bilo baš nikakve pravne prepreke, te se postavlja pitanje zbog čega to već nije urađeno.

Pravno neutemeljeno

Pored toga, osporavanje nadležnosti Vlade Federacije BiH za imenovanje upravnog i nadzornog odbora UKC-a Tuzla zbog toga što Federacija BiH još uvijek nije upisana u sudski registar kao jedan od osnivača UKC-a Tuzla je takođe potpuno pravno neutemeljeno, bez obzira na to čija je odgovornost i krivica što to do sad nije urađeno.

Naime, prava i obaveze osnivača zdravstvenih ustanova utvrđena su važećim zakonima baš kao i nadležnost za imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i nadzora u zdravstvenim ustanovama i nisu ni na koji način vezana za momenat upisa osnivača u sudski registar. Dakle, sva ta prava i obaveze, uključujući i nadležnost za imenovanje organa, konstituisana su zakonom, a ne rješenjem suda o upisu u registar.

Posebno podsjećamo da su osnivači Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Federacija BiH, Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Unsko-sanski kanton i Srednjobosanski kanton, te da svi oni uredno vrše osnivačka prava i u skladu sa važećim zakonima imenuju organe u ovoj ustanovi, iako niti između njih još uvijek nije zaključen međuosnivački ugovor - naveli su iz SDP-a TK.