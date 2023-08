Stručnjak za sigurnost Safet Mušić za "Avaz": Odavno su upaljeni svi društveni alarmi

Iako još nemamo sve službene informacije o ovom događaju, na osnovu dostupnih podataka možemo reći da se radi o strašnom zločinu koje je počinilo lice s kriminalnom prošlošću, kaže u reakciji na današnje trostruko ubistvo i samoubistvo u Gradačcu stručnjak za sigurnost Safet Mušić. Dodaje da je način izvršenja ovog krivičnog djela šokantan čak i svjetskim okvirima.



Niz ubistava i nasilja nad ženama

- Sa sigurnosnog aspekta očigledno je ponavljanje uzroka koji dovode do ovakvih situacija. Prije svega, to je posjedovanje nelegalnog oružja, zatim blage kazne i nedosljedno kažnjavanje kriminalaca i nasilnika od strane sudskih organa – kaže Mušić.

Sa današnjim događajem, koji je šokirao cijelu državu, ali i region, nastavljen je niz ubistava i nasilja nad ženama, ističe naš sagovornik.

- To već odavno pali sve društvene alarme. Dodatna specifičnost ovog slučaja je da je počinitelj pripadao narko - kriminalnom miljeu, da je “bilder” sklon nasilju, koji je vjerovatno uzimao razne vrste steroida za koje nije utvrđeno kako utječu na zdravlje ljudi. Na kraju, faktori koji su prisutni u društvu - trend masovnog negativnog utjecaja društvenih mreža, šund muzičke kulture koja sadrži pozive na nasilje, sve izraženija tolerancija na nasilje i poremećen sistem društvenih vrijednosti dovodi do toga da mladi ljudi često reaguju nasilno i to nasilje odobravaju – ističe Mušić.

Pojačana kontrola prodaje steroida

Nakon još jedne tragedije u situaciji je da ponovi iste preporuke kao i mnogo puta do sada.

- Pojačane policijsko-operativne mjere, intenzivna saradnja i pravovremena razmjena informacija između sigurnosnih agencija, pojačana kontrola oružja s odobrenjem, akcije na oduzimanju nelegalnog oružja, adekvatno i strogo sudsko sankcionisanje kriminalaca i nasilnika, aktivniji rad tužilaštava na svim nivoima u borbi protiv organizovanog kriminala i nasilja. Potrebno je dati veći značaj procjeni kapaciteta za nasilje kod pojedinaca sklonih kriminalu, država mora podržati organizacije za zaštitu prava žena, a organizacija koje zastupaju prava žena snažnije djelovati. Potrebna nam je i pojačana kontrola prodaje steroida i drugih hemijskih supstanci koje koriste nasilni “bilderi”, pa čak i neki sportisti, uz rad s mladima u školama i to kroz posebne predmetne cjeline koje tretiraju opasnosti od kriminala i prevenciju svih oblika nasilja. U protivnom, događaji pokaziju da će se ovakvi i slični primjeri dešavati i u budućnosti – kaže stručnjak za sigurnost Safet Mušić.