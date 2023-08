Dodik: Dogovorili smo imenovanje ministra i usvajanje tri zakona, deblokirat ćemo evropsku agendu

Nakon sastanka predstavnika koalicije na državnom nivou u Istočnom Sarajevu obratio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je kazao da je dogovoreno imenovanje Srđana Amidžića na poziciju ministra finansija te je ujedno potvrđen i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara.

- To će se desiti u narednih par sati. Sutra na sjednici Vijeća ministara BiH će biti razmotren i potvrđeni prijedlozi izmjena Zakona u Sudu BiH, utvrdit će se novi Zakon o vinu i Zakon o strancima te da se to uputi Predstavničkom domu, koji će potvrditi u narednih desetak dana. Jednako tako će se sve to skupa potvrditi na Domu naroda, koji će se održati 30. Vjerujem da će to biti završeno onako kako smo dogovorili – kazao je Dodik.

Mišljenja je da će se na taj način deblokirati evropska agenda.

- Tako ćemo biti spremni dočekati nove razgovore i dati šansu BiH da do nove godine dobije status pregovarača i da se tako dalje krećemo ka evropskim integracijama, što je zajednički cilj ove grupe ljudi - rekao je Dodik.