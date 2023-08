Branitelj pedofila ponovo "iskače iz paštete": Kada će Sivro podnijeti ostavku?

- Poznajem lično Alihodžića. O kolegi lično mogu da kažem sve najljepše i to će potvrditi i učenici škole i radne kolege koji u prethodnom periodu nisu htjeli izlaziti u javnost - rekao je tada za "Avaz“ Sivro.

Poredio je to sa slučajem Alfreda Drajfusa, kojeg su Francuzi 1894. godine osudili bez ijednog dokaza te je kazao da se pravosuđe u modernoj BiH ponaša isto kao prije 129 godina u Francuskoj.

Ovaj vječiti predsjednik Kantonalnog odbora Sindikata obrazovanja FBiH i dalje zastupa one koji bi osim funkcije obrazovanja trebali imati i segment odgoja novih generacija.

Kasnije se Sivro posipao pepelom i kazao da nije imao sve potrebne informacije, da je sebe izložio i da je napravio grešku. No nije najjasnije o kakvim je informacijama govorio, kada je bilo skroz jasno da je riječ o osobi koja je već presuđena, što je on svakako znao, jer je poznavao Alihodžića.

Svi su očekivali ostavku Sivre tada, a kako se ovaj slučaj brzo riješio tako što je donesena odluka da Alihodžić neće predavati u školi, on je uspio da preživi i dalje na ovoj funkciji, iako je ovo bio samo jedan u nizu njegovih skandala.

Zrno časti

I dalje odjekuje ušima ljudi njegova izjava kada je situaciju sa obrazovanjem u KS uporedio sa genocidom u Srebrenici i ratnim zločincem Ratkom Mladićem. I tada se tražila njegova ostavka, no on je nije davao.

No, ostavku je davao u više navrata kao čin populizma, a sa ciljem da tako dođe do izražaja u javnosti, a svakako je ona uvijek odbijana, a po kuloarima se pričalo da je to sve unaprijed dogovoreno.

Iako nije iskorišten momenat u decembru za ostavku Sivre, za takvo nešto još uvijek nije kasno ukoliko prosvjetari žele sačuvati zrno časti. Zaštitnicima pedofila nije mjesto u obrazovanju, a kamoli na čelu Sindikata.