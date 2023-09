Ambasador Johan Satler za "Avaz": Iskoristite ponuđenu priliku

Nakon izjava evropskih zvaničnika kojima su ulili novu nadu za Bosnu i Hercegovinu da bi do 2030. mogla postati dijelom evropske zajednice sve oči opet su uprte u naše političare na vlasti i provedbu neophodnih reformi.



Šef Delegacije EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler) u razgovoru za „Avaz“ istakao je da je EU prošle godine dodjelom kandidatskog statusa vrlo jasno signalizirala da su za BiH otvorena vrata za ulazak u EU ako usvoji i provede potrebne reforme.

Pozitivna promjena

- Više puta smo pozvali političke lidere i institucije da iskoriste ovu priliku, za dobrobit svih građana BiH - kazao je ambasador Satler.

S jedne strane, dodaje, raduje ih pozitivna promjena u produktivnosti državnih institucija, uz konstruktivniji pristup i bolju saradnju među akterima.

- To je omogućilo poduzimanje značajnih koraka prema ključnim reformama. Reformski zakoni koji su usvojeni predstavljaju poboljšanje u poređenju s trenutnim okvirima. Neke će reforme možda trebati dodatno unaprijediti, ali je značajno da se čine pozitivni pomaci. EU će pomno pratiti implementaciju usvojenih amandmana na Zakon o VSTV-u kako bi se osiguralo da su oni efektivno i implementirani i da zaista predstavljaju korak naprijed - naveo je Satler.

Kako to inače kod nas biva, ne može sve biti isključivo pozitivno.

- Dešavanja u RS vezana za ponovnu kriminalizaciju klevete, prijetnje daljnjim sužavanjem prostora za civilno društvo i neistomišljenike te podrivanje ustavnog poretka su očito potezi koji predstavljaju kamen spoticanja napretku BiH na evropskom putu. Politički dijalog je poboljšan u odnosu na prethodne godine, što bi, zajedno s prilikama na evropskom putu, trebalo motivirati lidere da se fokusiraju na daljnje reforme i izbjegavaju krize - naglasio je Satler.

O koracima naše države ka EU Satler kaže da je proces pristupanja EU izuzetno transparentan te su koraci koje BiH treba poduzeti kako bi ispunila standarde EU jasno navedeni u Mišljenju Evropske komisije iz 2019. godine, kao i u godišnjim izvještajima o BiH.

- EU je unija vrijednosti koje se moraju ugraditi u pravni poredak države. Potrebno je ispuniti standarde u oblastima kao što su vladavina prava, zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije te funkcioniranje institucija i tržišne ekonomije. Predsjednica EK Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) najavila je u maju Plan rasta za zapadni Balkan, koji će omogućiti dodatnu finansijsku pomoć za regiju kako bi joj se pomoglo u približavanju EU. Da bi u potpunosti mogla iskoristiti sve pogodnosti Plana rasta, od BiH će se zahtijevati ekonomske reforme, a ja bih pozvao političke lidere da iskoriste ponuđenu priliku - poruka je ambasadora Satlera.

Bez utjecaja

Osvrnuo se i na posljednja dešavanja u entitetu RS, optužnicu Tužilaštva BiH protiv Milorada Dodika, ali i nedavne proteste u znak podrške Dodiku, koji su najavljeni i za danas.

- Što se tiče kriminalizacije klevete, bili smo vrlo jasni da ove zakonske izmjene nameću nepotrebna i nesrazmjerna ograničenja nezavisnim medijima i civilnom društvu. Okruženje je izuzetno nepovoljno za slobodu medija širom BiH, ali posebno u RS. Pridruživanje EU iziskuje jačanje slobode medija i prava novinara, a neistomišljenici u društvu moraju moći slobodno govoriti - naglasio je Satler i dodao:

- Krivični postupci, uključujući i onaj protiv Milorada Dodika, moraju se voditi bez bilo kakvog utjecaja i biti zasnovani samo na dokazima i činjenicama te stoga nećemo dalje komentirati sam predmet. Što se tiče nedavno održanih protesta duž međuentitetske linije razgraničenja, huškačke i aktivnosti koje izazivaju podjele oko bilo kojeg osjetljivog pitanja treba izbjegavati. Politički lideri imaju odgovornost da izbjegavaju takve aktivnosti. U BiH svi politički lideri ističu da su opredijeljeni za stabilnost i mir i oni stoga moraju djelovati na način koji doprinosi boljim odnosima među zajednicama, a ne podjelama.

Objektivan osvrt

Najesen treba biti kompletiran i objavljen izvještaj EU o BiH, a mnogi očekuju da će dobiti pozitivnu ocjenu zbog pomaka koji jesu napravljeni. Satler ističe da se na izvještaju kontinuirano radi sve do njegove objave.

- S obzirom na to da još nije finaliziran, neću komentirati njegov sadržaj. Kao i uvijek, to će biti jedna procjena zasnovana na činjenicama i dokazima o tome gdje se BiH nalazi u odnosu na standarde neophodne za pridruživanje EU. Sam izvještaj se ne može kvalificirati kao pozitivan ili negativan, on predstavlja objektivan osvrt na sve pozitivne i negativne događaje, i daje preporuke za naredne korake koje domaće vlasti trebaju poduzeti kako bi napredak bio ostvaren - otvoreno je rekao Satler.

Prednosti članstva

- Članstvo u EU donosi velike prednosti, ali se stječe samo putem potrebnih reformi. Nakon što je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu institucije EU i države članice pojačale su svoje napore u pružanju podrške zemljama u procesu proširenja u ispunjenju standarda za pridruživanje EU. Postoji želja i da se poticaj poveća i omogući, naprimjer, veći pristup jedinstvenom tržištu, više olakšica u trgovini robama i veća usklađenost u oblastima kao što su e-trgovina i cyber sigurnost - istakao je ambasador Satler.