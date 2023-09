Košarac: Savez opozicije i Šmita je đavolji pakt protiv Republike Srpske

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je da nije iznenađen priznanjem Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da je opozicija od njega tražila da ukloni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika primjenom Bonskih ovlaštenja.

- Mi vrlo dobro znamo ko su inostrani protivnici i politički neprijatelji Republike Srpske, ali isto tako znamo da oni rade u partnerstvu sa domaćim izdajnicima i podanicima - istakao je Košarac.

On je naglasio da je opozicija svjesna stvarnosti u kojoj nema podršku građana Republike Srpske, ali da nastoji svim sredstvima doći na vlast.

Opozicija ne bira sredstva

- Narod jednostavno neće opoziciju. Građani RS ne trpe one koji su servilni međunarodnoj zajednici i bošnjačkim političkim strukturama. Narod prepoznaje one koji štite poziciju i interese Republike Srpske, a to je sadašnja struktura vlasti na čelu sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, što se potvrđuje u svakom izbornom procesu - poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, opozicija ne prezava ni od toga da se udružuje sa zapadnim centrima moći, čak i sa strancem Šmitom, koji nema legitimitet visokog predstavnika.

Borba za vlast, ali na izborima

- Niko ne osporava pravo opoziciji da se bori za vlast, ali to mora raditi časno na izborima. Svjesna da ne može dobiti podršku građana Republike Srpske, opozicija je nažalost spremna na savez sa stranim ambasadorima i raznim međunarodnim mešetarima, koji ne misle dobro Republici Srpskoj i srpskom narodu. To je đavolji pakt protiv Republike Srpske - poručio je Košarac.

Stoga ga, dodao je on, ne iznenađuju priznanja ni Kristijana Šmita, niti predstavnika opozicije da žele da sa političke scene uklone predsjednika Dodika.

- Oni to nastoje svaki dan. Nažalost, takvim postupanjem rade isključivo protiv Republike Srpske i protiv slobodne izborne volje građana RS - naveo je Košarac.