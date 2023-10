Evo ko je Marija Buhač, koja je predložena za premijerku HNK

Marija Buhač bit će nova premijerka HNK, po prvi put je javno rečeno iz HDZ-a HNK danas, piše Bljesak.info.

- HDZ BiH će predložiti Mariju Buhač za premijerku HNK koja će sastaviti novu vladu - rekao je Tomislav Martinović, dopredsjedavajući Skupštine HNK, govoreći o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u utorak.

Marija Buhač je, kako se navodi na službenoj stranici ZZO HNK - trenutno rukovoditeljica Sektora za zdravstvo. Nakon završene srednje škole, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru, smjer finansije i računovodstvo i stekla zvanje diplomirani ekonomist.

Sudeći prema dostupnim informacijama o njenom radnom iskustvu - Buhač je bez političkog iskustva.

Inače, kćerka je bivšeg predsjednika kantonalnog odbora HDZ BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona Rafaela Gagre. Na web stranici ZZO HNK navodi se da je Buhač rukovodilac Sektora za zdravstvo u ZZO HNK od 2017. godine do danas.

Također, bila je rukovodilac ureda kontrolinga u ZZO HNK od 2015. godine do 2017. godine, te šef Službe za plan i analizu u ZZO HNK od 2013. godine do 2015. Od 2007. godine do 2013. godine bila je stručni saradnik za plan i analizu u ZZO HNK, te od 2006. godine do 2007. stručni saradnik za kontrolu, praćenje i naplatu prihoda, također u ZZO HNK. Od početka se tokom izjava o formiranju vlasti govorilo kako će HNK po prvi puta imati premijerku a u javnosti se kalkuliralo imenima. ovog puta, Martinović je, pred sjednicu Skupštine HNK, potvrdio ime.