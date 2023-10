Profesor Alija Kožljak o porukama Kalabuhova: Neka nas Rusija ne spašava, BiH je na vratima NATO-a

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov imao je još jedan neprimjeren istup u medijima, pa “argumentima” dvosmislenih poruka, prikrivenih ili otvorenih prijetnji BiH u slučaju ulaska u NATO, dodao i poeziju, ili nešto što je, ispunjeno vulgarnostima, trebalo da liči na stihove. Svojim pjesmuljkom u gostovanju na Face TV Kalabuhov je zaprijetio našoj zemlji da ne ulazi u NATO, jer će je NATO prevariti, te poručio da će BiH samo Rusija spasiti?!



"U njegove pjesmice vjeruju samo još poltroni"

- Naše iskustvo nam govori da nas u posljednjih 30 godina NATO nikada nije izdao, za razliku od Ruske Federacije, koja nažalost nije načinila niti jedan pozitivan korak naspram BiH. Zato se pitam od koga bi on to da nas spašava, vjerovatno od Ruske Federacije? U njegove pjesmice vjeruju samo još poltroni, koji djeluju zarad interesa Putina u regionu, a ne građana ove zemlje – kaže za "Avaz" profesor međunarodnih odnosa Alija Kožljak, šef kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

On dodaje da neprimjeren riječnik Kalabuhova, neutemeljene tvrdnje i simplifiranje situacije u BiH još jednom potvrđuju njegov ne baš prijateljski odnos prema BiH. Ističe da NATO gradi strateško partnerstvo sa BiH, na čvrstim temeljima 30-godišnje konkretne i efikasne saradnje.

- To jalove propagandne izjave Kalabuhova i sličnih nikada ne mogu ugroziti. Ono što nam on nudi je podstrekavanje separatizma, podrivanje institucija BiH i ugrožavanje sigurnosti. Nama to ne treba. Rusko partnerstvo smo vidjeli na djelu u Gruziji i Ukrajini. Prema tome, neka Rusija ne spašava BiH, neka spašava sebe, a mi imamo naše strateške partnere u euroatlantskim asocijacijama – ističe Kožljak.

Stepen saradnje sa NATO-om

Zaključuje da, uprkos brojnim preprekama i udruženom vanjskom i unutrašnjem djelovanju da se spriječe NATO integracije, Bosna i Hercegovina nezadrživo ide ka članstvu u NATO-u.

- To se najbolje potvrđuje stepenom saradnje sa NATO-om, visokom interoperabilnošću Oružanih snaga BiH i drugih agencija, ali i stavovima NATO zvaničnika. Manipuliranje terminima “saradnja” naspram “integracije” je samo izgovor nekim destruktivcima da opstruiraju procese, ali uzalud im. BiH je na vratima NATO-a i pitanje je dana kad ćemo biti pozvani. Već smo inkorporirani u NATO sigurnost, a u narednih par mjeseci ćemo dobiti i dodatne potvrde, kada u BiH budu boravili neki visoki zvaničnici – naglašava profesor Kožljak.