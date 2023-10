Konaković: Odluka o početku pregovora bila bi pljuska za proruske i proistočne snage

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas da bi eventualna odluka o početku pregovora o članstvu BiH u Evropskoj uniji značila snažnu podršku evropskim snagama u BiH, a "možda bi bila pljuska za proruske i proistočne snage koje se ne raduju našem brzom napretku".

Konaković je to izjavio izvještaču Fene na Brdu kod Kranja u Sloveniji, tokom Godišnjeg foruma Evropske strategije za dunavski region.

Ocijenio je da je na skupu "jako dinamično", jutros je održan panel na kojem je razgovarano na ministarskom nivou, a sastao se s ministricom za evropske integrcije Srbije Tanjom Miščević.

S njom je razmijenio mišljenja, iskustva i informacije o tome šta slijedi do kraja godine i odnosu Evropske unije prema zapadnom Balkanu koji bi "trebao biti integriran u veliku evropsku porodicu".

Korisne inicijative

Konaković smatra da BiH može imati mnogo koristi od ovakvih inicijativa.

- Ovdje je devet zemalja koje su članice Evropske unije i pet koje su u statusu kandidata. Na neki način smo svi dio te evropske porodice - kazao je ministar.

Istakao je da s nadom čeka dvije važne odluke, jedna je veliki paket pomoći za zapadni Balkan u kojem bi, osim ekonomske pomoći koja bi imala veliki udio u državnom GDP-u, imali i otvaranje vrata bh. kompanijama i privredi.

- To bi imalo značajan utjecaj na razvoj bh. ekonomije, a time bismo pokušali zadržati ljude, kreirajući nova radna mjesta i jačajući postojeća - kazao je šef bh. diplomatije.

Čeka se i odluka o otvaranju pregovora s Evropskom unijom koj bi mogla doći do kraja godine.

Kompleksan proces

Konaković kaže da je ta odluka političke naravi i značila bi snažnu podršku evropskim snagama u BiH, a "možda bi bila pljuska za proruske i proistočne snage koje se ne raduju našem brzom napretku".

- Međutim, znamo da je to kompleksan proces, jer u nekim zemljama, osim dobre volje ministara vanjskih poslova, to mora ići u parlamente. Bio bi "bingo" ako bismo dobili obje odluke, a ako bismo mogli birati, bila bi važnija ova o paketu podrške za zapadni Balkan - rekao je on.

Veliki fanovi priključenja

O tome nije bilo danas govora na Brdu kod Kranja, jer su tu, kako kaže Konaković, zemlje koje su veliki "fanovi" prključenja BiH: Hrvatska, Slovenija, Austrija... koje su potvrdile koliko su važan partner BiH i njih "ne treba nešto posebno ubjeđivati".

Međutim, treba razgovarati s Njemačkom i Nizozemskom. Konaković podsjeća da se sa šeficom njemačke diplomatije Annalenom Baerbock sastao već tri puta otkako je na dužnosti ministra vanjskih poslova, a ponovo će početkom novembra biti u Berlinu, "da njima približi priču o BiH".

- Sve što se BiH zamjera jesu procesi u bh. entitetu Republika Srpska i ponašanje lidera SNSD-a. Moje pitanje je bilo da li ćete onda sve kazniti ili dati podršku onima koji se u teškim okolnostima bore za evropski put.

S druge strane, dok Dodik putuje u Moskvu i ponosi se odnosima s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, glasao je za sve evropske zakone i potvrdio da je s te strane opredijeljen za evropski put - naveo je.

Konaković je na kraju razgovora najavio novi sastanak stranačkih lidera 26. oktobra u Sarajevu na kojem treba dogovoriti još nekoliko zakona koji bi u Parlamentu trebali biti 30. i 31. oktobra.