Podsjećamo, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i bivši premijer FBiH Fadil Novalić je kazao da je sankcioniran zato što je neko iz bh. politike tražio od Vlade SAD da to uradi.

- To nije slučaj. Mi donosimo sopstvene odluke na osnovu dokaza koje imamo, a gospodin Novalić je sankcioniran zbog svog ponašanja. To je korupcija. To nije tajna. Mi smo bili vrlo jasni u vezi s tim. Ako ima zabrinosti u vezi s tim, odgovor je zato što je korumpiran – rekao je ambasador Marfi u intervjuu za Fenu.