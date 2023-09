Marfi ogolio laži crnolistaša Novalića: I njemu smo slali pisma

U intervjuu za Centralni dnevnik Senada Hadžifejzovića ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) osvrnuo se na optužbe koji su na njegov račun stigled iz SDA zbog pisma u kojoj Vladi FBiH na čelu s Nerminom Nikšićem daje smjernice za djelovanje. Marfi je istakao da je i Fadil Novalić dok je bio premijer dobio nekoliko pisama od Američke ambasade.

Ništa posebno

- SAD komunicira s vladama u svim zemljama svijeta. Nema ništa posebno ni jednistveno u tome. Znam da je gospodin Novalić govorio da nikada nije dobio pismo od američkih vlasti. Dobio ih je nekoliko – to nije baš istina. Imamo važne stvari za reći. Ako imamo takve stvari koje su bitne i komplikovane – to ćemo reći – kazao je Marfi.

Marfi je naglasio i kako je pokrenuto i pitanje u vezi sa finansiranjem terorizma ili zakona o sprečavanju pranja novca.

- Zašto se na tome radi? Ne želimo vidjeti BiH i FBiH na crnoj listi. Jedan dio toga se radi i na državnom nivou, ali jedan dio mora biti urađen i na nivou Federacije BiH. Naglasili smo i borbu protiv korupcije i primjenu zakona iz 2014. Premijer je razgovarao sa mnom, kao i s drugim predstavnicima međunarodne zajednice. To su prioriteti koje je on javno iznio i naša želja je da to javno kažemo i pružimo podršku – naveo je Marfi.

Više novca

Američki ambasador dotakao se i pitanja stavljanja pod koncesiju Aerodroma Sarajevo.

- Što se tiče Sarajevskog aerodroma, apsolutno se slažem da je taj aerodrom imao poslovnih uspjeha, ali radi se o tome da u regiji postoje mnogo veći uspjesi. Naprimjer, Tirana je jedan od aerodroma na zapadnom Balkanu kojem je koncesionar pomogao da se razvijaju još jače i više, a to je važno za Sarajevo – i ne samo Sarajevo nego čitavu BiH. Zašto? Zato što to znači veći broj turista, dolazak ljudi koji će trošiti novac ovdje i kreirati radna mjesta - ističe Marfi.