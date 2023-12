Kazna zatvora za surogat-majčinstvo i do 10 godina!

Profesorica Pravnog fakulteta u Tuzli Jasmina Alihodžić pojašnjava da je surogat-majčinstvo aranžman baziran na sporazumu gdje surogat-majka pristaje da iznese trudnoću i rodi dijete osobi ili osobama, koje nakon rođenja preuzimaju roditeljsko pravo nad djetetom. Motivi mogu biti i razlozi medicinske prirode, nemogućnost žene da rodi dijete, ali, kao i u slučajevima doniranja organa, abortusa i drugim, na opredjeljenje jedne države prema surogat-majčinstvu utječu percepcija društva, moralne, tradicionalne i kulturološke prilike u svakoj zemlji pojedinačno.



Nacionalni propisi

- Surogat-majčinstvo u BiH je izričito zabranjeno. Postoji krivična odgovornost osoba involviranih u ovaj proces, pa su ovakvi aranžmani kažnjivi kaznom zatvora od tri do deset godina. Imajući u vidu prilike u BiH, bilo je i očekivano i opravdano da surogat-majčinstvo bude zabranjeno. Iz niza razloga. To mogu biti razlozi krivičnopravne prirode, u smislu trgovine ljudima, djecom, ali i moralni, šta ako se surogat-majka predomisli, da li je to opravdano iz medicinskih i nekih drugih razloga - kaže Alihodžić.