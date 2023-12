BIHAMK: Na pojedinim dionicama smanjena vidljivost zbog magle

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, mjestimično veoma guste.

Posebno skrećemo pažnju na autoput Sarajevo-Zenica, kao i magistralni put Glamoč-Mliništa, gdje je vidljivost na pojedinim dionicama smanjena ispod 50 metara.

Učestali su i odroni na brojnim dionicama, a izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Mostar-Čitluk, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres, Hutovo-Ravno i Sarajevo-Foča.

Savjetujemo oprezniju vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Napominjemo vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, bez obzira na trenutno povoljne vremenske uvjete.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.