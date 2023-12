BIHAMK: Bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca

Jutros se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, po suhom ili vlažnom kolovozu.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Konjic-Jablanica-Prozor, Zavidovići-Banovići, Živinice-Dubrave, Gračanica-Tuzla-Kalesija, kao i dolinom rijeke Lašve.

Zbog učestalih odrona kamenja na kolovoz izdvajamo puteve: Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Prije polaska na put informišite se o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima, kako bi izbjegli dodatna zadržavanja u kolonama.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila jutros protiče uz kraća zadržavanja.

Povodom katoličkog Božića večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.