U Bosni i Hercegovini sunčano i stabilno vrijeme do 7. januara: Nema minusa, temperature iznad prosjeka

Od 2. do 6. januara očekuje se stabilno vrijeme bez padavina, a novo pogoršanje uz padavine tek od 7. januara i do kraja prognoznog perioda, tj. do 9. januara naredne godine.

- Do 31. decembra vrijednosti temperatura zraka bit će iznad prosječnih za ovaj period, jutra prohladna s temperaturama zraka od - 3 do 2 stepena na planinama centralne i istočne Bosne te od - 1 do 4 u ostalim predjelima Bosne, a u Hercegovini od 3 do 8 stepeni. Danju u Bosni do 10, u Hercegovini do 15 stepeni. Nešto niže vrijednosti temperature zraka, u granicama prosječnih, očekuju se od 1. januara do kraja prognoznog perioda - istakao je Krajinović.

Pojava magle

Do kraja mjeseca, navodi, bit će natprosječno toplo, a minusi samo u granicama prosjeka, i to tek od 1. januara, te dodaje kako to nisu oni “pravi” minusi koje očekujemo tokom januara.

- Što se tiče “pravog” snijega, još ga nema u onim količinama u kojima bi trebao biti u decembru. Za Novu godinu snijega će biti vrlo malo, i to kratko, dan-dva, tako da nema ni pravog snijega ni snježnog prekrivača - istakao je Krajinović.